Oroscopo del giorno 3 Maggio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 3 Maggio 2019 Venerdì è il segno dello Scorpione è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 3 Maggio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo partner ha problemi a comunicare con la famiglia, Ariete? Se è così, preparati a sentirne parlare oggi. Sii un buon ascoltatore. La tua comprensione e obiettività saranno molto apprezzate. Il tuo amato probabilmente non sta vedendo i fatti reali e ha bisogno di un parere esterno per poterlo fare.



LEONE ⭐⭐ TOP:Non ascoltare i pettegolezzi oggi, Leone. È probabile che tutte le voci che si stanno diffondendo siano basate su false ipotesi e totalmente al di fuori della realtà. Eppure chi ama parlare è molto convincente! Prendi con le pinze tutto ciò che senti. C’è sicuramente qualcosa di strano!



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: I dubbi su un amico potrebbero tormentarti oggi, Sagittario. Questa persona ti ha chiesto in prestito del denaro? Ti deve un favore? Ci puoi contare? Se è stato inaffidabile in passato, è probabile che potrebbe esserlo di nuovo. Per oggi almeno, il tuo amico è meglio lasciarlo tra le nuvole.

Oroscopo del giorno 3 Maggio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Ascolta attentamente quando ricevi le istruzioni oggi, Toro. La tua mente potrebbe non essere così acuta come al solito. Se non stai attento, potresti finire sulla strada sbagliata e dover ricominciare tutto da capo. Non essere troppo timido per fare domande. È sempre meglio fare una domanda in più piuttosto che commettere un errore. Procedi lentamente!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Un lusso che hai desiderato ardentemente potrebbe sembrare molto allettante oggi, Vergine. Assicurati di essere davvero pronto, disponibile e in grado di spendere i soldi per ottenerlo. Pensaci attentamente prima di strisciare la tua carta di credito. Lo vuoi davvero tanto? La spesa è fattibile ora? Se è così, falla. I lussi non sono sempre uno spreco di denaro. Possono fare miracoli per la tua autostima!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:La confusione potrebbe intralciare qualsiasi cosa tu speri di realizzare oggi, Capricorno. Potresti sentirti come se stessi camminando in uno stato di stordimento, incerto delle tue azioni. Cerca di rimanere concentrato e mantenere il focus sul tuo obiettivo. Potrebbe non essere facile, ma puoi farlo. Prendi un caffè e fai una lista di ciò che deve essere fatto. A volte basta così.



Oroscopo del giorno 3 Maggio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Un senso accresciuto di romanticismo potrebbe colpirti oggi, Gemelli. Se non sei attualmente coinvolto, fai attenzione! Quella meravigliosa nuova persona che hai appena incontrato potrebbe avere un lato ben nascosto. Se sei attualmente coinvolto, aspettati invece un pò di insicurezza da parte del tuo partner. Sarai più obiettivo domani.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Il tumulto emotivo può travolgere la tua solita oggettività e il tuo buon senso oggi, Bilancia. I problemi familiari potrebbero pesare nella tua mente, poiché potrebbe mancare la comunicazione tra te e i tuoi familiari. Potresti non sentirti in sinergia con quello che sta succedendo. Cerca di incoraggiarli a parlare con te. Se non lo faranno,vai avanti per la tua strada. A volte le persone vogliono affrontare i propri problemi da soli. È una loro scelta.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: I concetti spirituali e metafisici possono sembrare oscuri per te oggi, Acquario. Le idee degli amici ti potrebbero sembrare strane. Non entrare in una discussione. Prendi informazioni su libri, siti Web o riviste che puoi consultare. Iscriviti a lezioni sull’argomento. Alla fine dovrebbero arrivare tutte insieme. Devi solo essere paziente!

Oroscopo del giorno 3 Maggio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Ti manca qualcosa di cui hai disperatamente bisogno in questo momento Cancro, ed è molto ben nascosta. Ne hai davvero così tanto bisogno? Se è così, siediti per un momento e prova a raccogliere i tuoi pensieri. Potresti trovarla per caso o attraverso un’intuizione improvvisa. Rilassati e aspetta!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua immaginazione dovrebbe volare in alto oggi, Scorpione. Che ti piaccia scrivere, ascoltare musica o ballare, sfrutta al massimo la tua ispirazione creativa. Se non lo fai, le tue idee possono svanire non appena appariranno. Se sei troppo impegnato, almeno prenditi il tempo necessario per annotare le tue intuizioni e ogni possibilità per svilupparle.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi uno strano, fastidioso sentimento ti tormenta Pesci, come se non riuscissi a ricordare qualcosa che devi fare. Non impazzire per questo. Probabilmente non hai dimenticato nulla ma hai fatto un sogno piuttosto irritante. Prova a chiedere al tuo subconscio. Una volta che saprai di cosa si tratta, probabilmente ti sentirai di nuovo libero.

Buone stelle a tutti!