Oroscopo del giorno 4 Maggio 2019 Sabato è il segno del Capricorno è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 4 Maggio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti scoprire che le tue emozioni sono mitigate oggi, Ariete. Sei capace di sorprendere te stesso e le persone che ti circondano quando decidi che tutto ciò che vuoi fare è andare nella tua stanza e sederti da solo invece di unirti alla folla. Fai quello che ti sembra più giusto.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti svegliarti stordito in una nebbia di confusione per qualche motivo, Leone. La buona notizia è che è probabile che l’aria si schiarisca durante il giorno. Nel tardo pomeriggio e in prima serata, dovresti essere entusiasta. Il tuo io normale è tornato e sei pronto per affrontare il mondo con azioni coraggiose.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere ansioso di iniziare qualche nuovo progetto oggi Sagittario, ma devi prima imparare che la pazienza è la chiave. Saltare alle conclusioni affrettate potrebbe causare una falsa partenza che ti squalificherà dalla gara. Evita questo. Non hai ancora bisogno di tirar fuori tutta l’artiglieria pesante.

Oroscopo del giorno 4 Maggio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:La tua forza risiede nelle tue risorse interiori, Toro. Oggi scoprirai che queste risorse si sono aperte dentro di te. Scoprirai che le tue emozioni sono calme e sotto controllo di fronte al caos. Ti consiglio di sondare la tua profondità e correggere eventuali stranezze interne che potrebbero crearti problemi in futuro.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Ecco un suggerimento. Se hai una strana sensazione su una situazione oggi, vai via Vergine. Il tuo istinto ti dirà se qualcosa è pericoloso oppure no. Se non ti senti al sicuro, trova un altro posto dove stare. Non sarai produttivo in un ambiente in cui non ti senti a tuo agio. Ti divertirai molto di più se riuscirai a rilassarti nella situazione invece che essere teso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: C’è una sensazione romantica e sognante nell’aria, Capricorno. Se hai una persona speciale nella tua vita, questo è il giorno perfetto per condividere questi sentimenti! Prova a pianificare una cena a lume di candela a casa solo per voi due. Ma non sentirti sotto pressione nel dover cucinare un pasto elaborato. Ordina un pò di sushi. Mantieni l’attenzione su di voi due.



Oroscopo del giorno 4 Maggio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Offri i tuoi servizi agli altri, Gemelli. La tua generosità sarà premiata. All’inizio le cose potrebbero essere piuttosto confuse, ma una volta che inizierai a parlare, rimarrai sorpreso da quanto sai davvero e da dove possono portarti l’intelligenza, le buone maniere e l’atteggiamento socievole.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: È tempo di prendere in mano la tua vita, Bilancia. Non fare affidamento sulle altre persone per risolvere i tuoi problemi. Oggi può esserci un pò di ansia nell’aria che ti fa reagire in modo esagerato a una situazione che normalmente non ti turberebbe. Devi scavare e assumerti la responsabilità di uscire da questa confusione mentale o emotiva.

ACQUARIO ⭐ TOP: Oggi potresti non essere in vena di cooperare, Acquario. Molto probabilmente vorrai lavorare sui progetti da solo al tuo ritmo. Probabilmente dovrai uscire dal guscio e interagire con gli altri. Potresti aver bisogno di consigli o suggerimenti. Cerca di non essere troppo imbronciato con chi ti sta vicino. Potrebbero non capire il vero motivo.

Oroscopo del giorno 4 Maggio 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Se oggi ti senti offeso per qualcosa Cancro, non ti chiudere fuori dal mondo. Può sembrare che tutti si siano uniti contro di te. Oppure tutti vogliono essere il tuo migliore amico. Le cose sono sempre estreme per te, senza via di mezzo. La minima azione da parte di qualcun altro può causare stress nella tua mente se non imparerai a controllare le tue emozioni. Poniti un obiettivo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:È tempo di mostrare agli altri che hai una spina dorsale, Scorpione. Potrebbe essere che fino ad ora l’hai fatto con pochissime persone, dal momento che sei così flessibile e adattabile al cambiamento. Ti diverti facilmente e di conseguenza le persone potrebbero pensare di poterti controllare. Dimostra a loro che non è questo il caso.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi inizia con il piede giusto proiettando un umore positivo e una mentalità sana, Pesci. Se stai trascinando i piedi e stai già temendo per gli eventi imminenti, riuscirai solo a rendere più difficile il cammino, indipendentemente da ciò che finirai per fare. L’attitudine è tutto. Questo è uno di quei giorni in cui conta di più.



Buone stelle a tutti!