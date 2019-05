Oroscopo del giorno 6 Maggio 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 6 Maggio 2019 Lunedì è il segno della Bilancia è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Maggio 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Tu e il tuo partner potreste trovarvi in uno strano stato d’animo oggi, Ariete. La consapevolezza intellettuale combatte i dubbi emotivi. La comunicazione potrebbe essere vaga e male interpretata, quindi scegli attentamente le parole, anche se potrebbe essere difficile trovare quelle giuste. La tua relazione dovrebbe sopravvivere al giorno, ma la vostra comprensione reciproca potrebbe risentirne se non state attenti.



LEONE ⭐⭐ TOP:Oggi potresti ricevere strane telefonate, Leone. Potrebbero essere alcuni numeri sbagliati o amici che dimenticano il motivo per cui ti hanno chiamato! È improbabile che la comunicazione funzioni senza intoppi, quindi potresti dover fare uno sforzo per scegliere le parole giuste. Altrimenti, le cose potrebbero diventare più complicate.





SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: La comunicazione con gli amici e il partner può essere limitata da fattori emotivi oggi, Sagittario. Potresti avere la tendenza a reagire in modo eccessivo a commenti che sono probabilmente innocenti, ma che hai interpretato erroneamente come offensivi. Potrebbero nascere litigi per nulla, che potrebbero aumentare la pressione sanguigna e il livello di stress senza una buona ragione. Se mai ci fosse un giorno in cui pensare prima di parlare, è questo.

Oroscopo del giorno 6 Maggio 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:La tua intuizione funziona a un livello elevato Toro, ma potresti non essere in grado di dare un senso alle impressioni che stai ricevendo. Le emozioni, le immagini e i simboli che ricevi dagli altri potrebbero essere vaghi e interpretati erroneamente. Potrebbero essere importanti, comunque. Scrivili e riguardali tra qualche giorno. Dovresti essere in grado di dare un senso a tutto.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi il denaro può sembrare nella tua mente, Vergine. La tua solita praticità potrebbe abbandonarti. Questo potrebbe renderti stressato e arrabbiato perché non sei perfettamente in grado di gestire le tue finanze. Non ti preoccupare. Domani dovrebbe andare meglio. Nel frattempo, ricevi aiuto o se le tue preoccupazioni non sono troppo urgenti, aspetta un giorno o due. Concediti una pausa.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Una telefonata potrebbe informarti delle difficoltà a casa che richiedono il tuo aiuto, Capricorno. Non c’è nulla di cui allarmarsi, solo uno di quei fastidiosi intoppi che richiedono attenzione quando tu invece preferiresti andare in un’altra direzione. Prenditi cura di tutto in modo efficiente in modo da poter tornare alle tue attività. Stai calmo!



Oroscopo del giorno 6 Maggio 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:L’energia potrebbe essere alta oggi Gemelli, ma potresti non essere in grado di usarla come vorresti. Forse non hai un progetto su cui lavorare o hai il blocco dello scrittore. Ti possono venire idee, ma non saprai come utilizzarle. La miglior cosa potrebbe essere quella di scriverle. Lo stesso processo di scrittura potrebbe aprirti le porte.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere nel bel mezzo di un entusiasmante progetto creativo Bilancia, e ansioso di andare avanti in modo da poterlo presentare al pubblico. Ma potresti sentirti distratto e incapace di concentrarti sul tuo lavoro. Non arrabbiarti troppo. Sono cose che capitano. Sii paziente e aspetta fino a domani se devi. A quel punto sarai di nuovo in forma.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Un amico o un conoscente che viene da molto lontano, potrebbe chiamarti oggi Acquario, forse per proporti una visita. Questo potrebbe non essere conveniente ora, e potrebbe metterti in imbarazzo sul fatto di accettarlo o no. La tua decisione alla fine si ridurrà a quanto tieni a questa persona e a quanto desideri vederla. Pensaci attentamente prima di dire sì o no.

Oroscopo del giorno 6 Maggio 2019 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Un familiare può allontanarsi da te, Cancro. Questa persona sembra attraversare una crisi emotiva e non è in grado di confidartelo ora. La tua inclinazione potrebbe essere quella di respingerlo, ma potrebbe essere un errore. Dagli la possibilità di condividere con te quando sarà il momento giusto. A volte abbiamo bisogno di elaborare le cose prima di tutto con noi stessi. Sii paziente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Se hai intenzione di trascorrere una giornata a meditare Scorpione, questo è il giorno giusto per farlo. Sei in uno stato d’animo importante, non in uno spazio per concentrarti su questioni banali. L’ispirazione artistica potrebbe arrivarti. Qualsiasi tipo di esercizio dovrebbe far fluire le endorfine. Ma non aspettarti di fare alcun lavoro pratico. Sei decisamente fuori da questo mondo.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi le scartoffie finanziarie ti possono confondere, Pesci. Potresti non essere nel giusto stato mentale per farlo ora, quindi se non è urgente, aspetta un giorno o due. Se hai bisogno di prendertene cura subito, chiedi aiuto a qualcun altro. Sarai felice di averlo fatto!





Buone stelle a tutti!