Oroscopo del giorno 7 Maggio 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 7 Maggio 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Un amico intimo o il partner potrebbe essere di cattivo umore oggi, Ariete. Puoi provare a sollevare questa persona. Portala ad un evento sportivo, a una festa o a vedere un film divertente. Se inizialmente ti viene rifiutato, vai avanti! Farà bene al tuo amico uscire un pò e farà bene anche a te!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Il partner potrebbe suggerirti un viaggio insieme Leone, forse in un posto che sei ansioso di vedere. Se ti piace l’idea, non rispondere troppo entusiasticamente in questo momento perché così facendo il tuo partner potrebbe sentirsi minacciato e retrocedere. Ascolta e annuisci piacevolmente!

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Un fratello o un vicino potrebbe essere costretto ad andarsene, Sagittario. Questo potrebbe essere emozionante, e potresti avere una conversazione difficile con questa persona. Non è sempre facile lasciare andare qualcuno a cui tieni, ma questa potrebbe essere una preziosa lezione. Probabilmente ti ci vorrà un pò ad abituarti all’idea. Tieni duro!

Oroscopo del giorno 7 Maggio 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti avere problemi con il tuo impianto idraulico Toro, specialmente se hai una grande cucina. Questo è un problema troppo complesso da gestire da solo. Paga per avere un professionista che si occupi del problema. Ti farà risparmiare lavoro e stress. Nel frattempo, fatti consegnare una pizza mentre aspetti di riavere la tua cucina!

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Le impressioni scomode e intuitive di qualcuno vicino a te potrebbero essere preoccupanti, Vergine. Il tuo amico è malato o infastidito da eventi fuori dal suo controllo? Probabilmente non vorrà parlarne, quindi dovrai solo lasciargli dire cosa sta succedendo quando sarà il momento giusto. Questo potrebbe essere frustrante per te, ma sii paziente. E’ tutto ciò che puoi fare ora.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Il denaro potrebbe sembrare disastroso oggi, Capricorno. Potresti aver avuto una battuta d’arresto temporanea, ma probabilmente sei particolarmente pessimista e non vedi bene la situazione. Siediti e prova a destreggiarti tra alcune figure. Probabilmente scoprirai che stai meglio di quanto non sembrava all’inizio. Qualunque sia la spesa, sarai in grado di gestirla. Concentrati su ciò che deve essere fatto e fallo!



Oroscopo del giorno 7 Maggio 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Hai problemi con il tuo telefono, Gemelli? Il traffico è fuori controllo? Forse potrebbe essere meglio restare a casa oggi e mettere le conversazioni con i tuoi amici in attesa per un pò. Potresti perdere una chiamata da qualcuno lontano, ma la persona proverà a ricontattarti più tardi. Rilassati, fatti un thè e goditi il silenzio. Un pò di tempo per te ti farà bene.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Un obiettivo che stavi perseguendo potrebbe essere impraticabile ora, Bilancia. Potrebbe essere necessario metterlo in attesa per un pò. Questo potrebbe essere deludente, ma pensaci attentamente. Quali altri sogni hai? Scopri quali sono più importanti per te e poi decidi quali sono i più promettenti in questo momento. A volte piccoli contrattempi come questo si rivelano una benedizione sotto mentite spoglie.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Una separazione temporanea dal partner potrebbe averti disperato oggi, Acquario. La tua immaginazione potrebbe evocare ogni sorta di scenari terribili. Non farti prendere dal panico. Probabilmente mancherai anche al tuo partner. Tieniti occupato così i giorni passeranno velocemente finché non tornerà e sarete di nuovo insieme. Sii paziente!

Oroscopo del giorno 7 Maggio 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe scomparire qualcosa in casa, Cancro. Non importa dove guardi, non sarai in grado di trovarla. Questo potrebbe stimolare la tua determinazione, e potresti finire per cercare per ore. L’oggetto è in casa, ma probabilmente è sotto qualcosa, forse in un posto in cui non ti sogneresti mai di guardare!



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:La confusione potrebbe regnare oggi mentre cerchi di raccogliere informazioni che sembrano totalmente sfuggenti, Scorpione. Stai facendo ricerche su un progetto? Alcuni dei fatti sono oscuri? Per ora, potrebbe essere meglio lavorare su qualcos’altro e tornare alla tua ricerca tra qualche giorno.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai camminato o ti alleni troppo ultimamente, Pesci? Se è così, oggi potresti sentire piedi e gambe doloranti. Indossa scarpe comode e riposa il più possibile per consentire ai dolori di guarire. Potresti voler rilassarti in una vasca idromassaggio, preferibilmente con il partner! Questo è un modo per trasformare una disgrazia in un grande momento.





