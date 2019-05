Oroscopo del giorno 9 Maggio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 9 Maggio 2019 Giovedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Maggio 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Non sorprenderti se oggi ti imbatterai in un vecchio amico o collega, Ariete. Questo incontro casuale potrebbe avere un drammatico effetto a catena su di te mentre rifletterai sulla tua vita e analizzerai quanto lontano sei arrivato. Potresti capire che non sei del tutto soddisfatto della tua direzione. Il tuo amico potrebbe farti notare che ci sono molti percorsi per la felicità. Forse è il momento di sceglierne un altro.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Puoi aspettarti di trarre beneficio dai studi recenti, Leone. Hai fatto un enorme salto di abilità, specialmente quando si tratta di tecnologia. Di conseguenza, puoi aspettarti di ricevere una promozione o un rilancio. È il minimo che il tuo capo può fare per premiarti per tutto il tuo duro lavoro degli ultimi tempi. Se continui a questo ritmo, presto dirigerai la compagnia!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi Sagittario potresti ricevere un rilancio inaspettato che sembra manifestarsi inaspettatamente. Chi pensava fosse possibile? Potresti avere un amico intimo da ringraziare. Lui o lei potrebbero essere i responsabili. La tua vita potrebbe cambiare radicalmente. Resisti perche è destinata ad essere una corsa sfrenata!

Oroscopo del giorno 9 Maggio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è il tuo giorno fortunato, Toro. Potresti ottenere una ricompensa di qualche tipo, magari un assegno per posta, un aumento o una promozione al lavoro. Questo è esattamente quello che speravi per migliorare il tuo stile di vita. Non impazzire. Investi i soldi con saggezza!

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti ricevere alcune informazioni importanti oggi. Questo messaggio potrebbe avere un drammatico effetto a catena sulla tua vita. Puoi cambiare lavoro o anche trasferirti in un altro Paese, tutto come risultato delle informazioni che ricevi. Potresti essere preoccupato di apportare cambiamenti così drammatici alla tua vita, ma fidati del fatto che siano positive per te. Corri il rischio, Vergine.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Nonostante i sentimenti contrari Capricorno, sei destinato ad avere successo. Potresti essere coinvolto in un progetto di gruppo che richiede molto tempo e impegno. Continua a lavorare, anche se significa stare sveglio tutta la notte. In pochi mesi, ti ritroverai a dormire e ad accumulare denaro.



Oroscopo del giorno 9 Maggio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Il viaggio aereo è indicato nel tuo immediato futuro, Gemelli. È probabile che ultimamente ti sia sentito un giramondo, oltre alla frustrazione per la solita routine. Sii aperto a tutti gli inviti interessanti che arrivano oggi. Se un amico ti invita per una serata fuori in città, accetta senza nessuna esitazione. Hai bisogno di un diversivo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi un amico potrebbe organizzarti un appuntamento al buio che si rivelerà essere una vera fortuna. Forse improvvisamente guarderai una persona che conosci da vecchia data con occhi nuovi. Se hai già una relazione, puoi aspettarti di rinnovare il tuo legame. Vi sentite più vicini l’un l’altro che mai. Festeggia la tua fortuna!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Ti senti energico e ottimista, Acquario. Puoi fare tutto ciò che hai in mente! Questa prospettiva positiva è un cambiamento rinfrescante rispetto al solito pessimismo. Come ha detto una volta qualcuno, sono le persone a scegliere se saranno felici. Complimenti a te per aver fatto la scelta giusta. Sei destinato ad avere successo se ci credi!

Oroscopo del giorno 9 Maggio 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non essere sorpreso se troverai un bell’assegno che ti aspetta oggi Cancro. Chissà cosa hai fatto per meritarlo? Non mettere in dubbio la tua fortuna, accettala! Infine, è possibile implementare alcuni di questi miglioramenti a casa. Sfrutta appieno la generosità dell’Universo. In fondo, lo sai che te lo meriti!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Hai una natura persuasiva, Scorpione. Abbi cura di non diventare troppo forte oggi. Puoi provare a raccogliere il sostegno per la tua causa preferita. Con tutti i mezzi, diffondi la parola, ma lascia che gli altri vengano da te solo se sono interessati. Tendi a picchiare le persone per fare la cosa giusta. Non fare pressione su nessuno.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti non voler uscire di casa oggi! Potresti non sentirti molto socievole e preferirai passare il tempo da solo. Potresti riguardare vecchie fotografie e leggere vecchie lettere. Rifletti sui ricordi con una nuova prospettiva per chiarire alcune cose. Con la saggezza e l’esperienza che hai acquisito nel corso degli anni, alcune questioni passate potrebbero finalmente avere un senso.



Buone stelle a tutti!