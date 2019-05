Oroscopo del giorno 10 Maggio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 10 Maggio 2019 Venerdì è il segno del Cancro è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 10 Maggio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Meno hai e meglio è: questo dovrebbe essere il tuo motto oggi, Ariete. Più taglierai in certe aree della tua vita, più spazio aprirai per portare cose nuove ed eccitanti. Prenditi cura di te stesso e dei tuoi bisogni tanto quanto ti prendi cura delle esigenze delle persone che ti circondano.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Ricorda che là fuori c’è una forza benevola che ti ama, Leone. Non importa cosa, c’è sempre una spalla su cui piangere, anche se non è tangibile. Anche nei momenti più bui, non sei mai solo. Lascia che questa conoscenza ti porti avanti durante il giorno.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Solo perché le tue emozioni sono riservate o cupe oggi non significa che non dovresti condividerle con gli altri, Sagittario. Lavora attraverso le difficoltà elaborando i tuoi sentimenti e gestendoli da vicino. Mantieni la tua interazione limitata a una sola persona alla volta, in modo che non venga oscurato da una terza parte che vuole ottenere la sua opinione nello stesso momento.

Oroscopo del giorno 10 Maggio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi ti potrebbe essere chiesto di rallentare, Toro. Se questo si presenta sotto forma di una multa per eccesso di velocità o di un graffio sul ginocchio quando viaggi, dovrai ascoltare questo messaggio. La chiave per te ora è non diventare troppo emotivo a causa di questo rallentamento. Sappi che è per il tuo bene. Non lamentarti, fallo e basta.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Non esitare a dire l’ovvio oggi Vergine, anche se sembra banale. Molte volte le persone esitano a dire quello che sentono veramente perché pensano che sia ovvio per tutti. La verità è che la maggior parte delle persone non sono lettori della mente e probabilmente non stanno raccogliendo i segnali sottili che si inviano. Aiutali parlando francamente.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti dover saltare tra molte persone e situazioni diverse oggi Capricorno, eppure qualcosa ti sta trattenendo. Ascolta questa voce interiore che ti chiede di essere conservatore in questo momento. Hai cose molto più profonde da dire quando filtri i tuoi pensieri attraverso un grande imbuto.



Oroscopo del giorno 10 Maggio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Condividi le tue abilità oggi, Gemelli. Scoprirai che mentre svolgi il ruolo di insegnante, impari di più se ti limiti a tenere a bada le tue conoscenze senza condividerle. Sarai sfidato in modi che nemmeno pensavi possibili. Forse sarai costretto a fare una piccola ricerca quando sorgeranno domande alle quali non saprai come rispondere.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Cerca un consiglio da un genitore o un nonno per questioni sulle quali ti senti fortemente coinvolto. È probabile che le relazioni con gli anziani vadano particolarmente bene e scoprirai che puoi superare le barriere che potrebbero esserci tra te e un certo membro della tua famiglia. Fai uno sforzo per rattoppare qualsiasi spaccatura si sia creata tra i tuoi parenti più stretti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Ti senti come se avessi un mattone sulla schiena, Acquario. Più cammini con questo carico, più lentamente ti incurverai. Renditi conto che questa interruzione del tuo viaggio ti aiuterà a fare molto meglio a lungo termine e ti farà risparmiare una grande quantità di sforzo fisico.

Oroscopo del giorno 10 Maggio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Non sottovalutare il potere delle altre persone oggi, Cancro. Potrebbero sembrare agitate e disperate all’esterno, ma scoprirai che hanno una grande saggezza da condividere. Una volta capito, l’abbondanza di informazioni ti ricompenserà ampiamente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Considera di scrivere una poesia oggi, Scorpione. Usalo come un esercizio per condensare il tuo oceano di emozioni in pochissime parole. Potresti scoprire che gran parte del tuo tumulto interiore si riduce davvero a una o due cose. Lascia che le tue parole scritte si esprimano il più sinteticamente possibile.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Sentiti libero di rompere i legami con certe persone ora, Pesci. Potresti sovraccaricare il tuo stato emotivo investendo troppo di te stesso nelle vite altrui. Forse non ti rendi nemmeno conto di quanto questo tipo di azione ti faccia male. Rendi le telefonate più brevi e il tempo per te nella vasca da bagno più lungo.





