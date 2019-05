Oroscopo del giorno 11 Maggio 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 11 Maggio 2019 Sabato è il segno dello Scorpione è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 11 Maggio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Ti senti forte, energico e probabilmente ispirato a fare del lavoro in casa, Ariete. Concentrati sulle faccende più banali, come la riorganizzazione degli scaffali o del guardaroba. Questo giorno non sarà il massimo per la tua attività intellettuale, ma sarai ricompensato con uno spazio vitale ordinato.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se hai pensato di scrivere un romanzo o di iniziare a dipingere su tela, oggi è il giorno in cui iniziare. Niente scuse. Hai tanto talento come chiunque altro, quindi perché non usarlo? Potresti trovare utile iscriverti a un gruppo di scrittura o ad un seminario di pittura, se non altro per aiutarti a rimanere motivato. Unisciti a un gruppo di supporto. Ti capiranno.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Questo potrebbe non essere il tuo modo preferito di trascorrere la giornata, ma sarebbe il momento ideale per finire i compiti che si sono accumulati a casa, Sagittario. Ti farebbe bene recuperare con le pulizie lasciate indietro o diventare più organizzato. Sì Sagittario, significa buttare via giornali e riviste dell’anno scorso. Se ancora non li hai letti, non lo farai mai!

Oroscopo del giorno 11 Maggio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Qualcosa che leggi oggi potrebbe avere un effetto drammatico sulla tua vita, Toro. Presta particolare attenzione alla psicologia dei sogni. Potresti trovare una spiegazione per un sogno ricorrente. L’accuratezza della descrizione potrebbe fermarti e renderti ansioso di leggere di più. Hai ragione ad essere incuriosito, Toro. Sei destinato a saperne di più su te stesso mentre studi questa particolare area.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Vergine sforzati di pulire a fondo la tua casa, una stanza alla volta. Anche se non attraverserai tutta la casa, riceverai soddisfazione nel sapere che parti di essa saranno splendenti!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Sei un’anima dedita a dedicare tempo prezioso alle faccende domestiche, ma certe cose devono essere fatte. Se non hai ancora fatto tutto il bucato o letto tutte le riviste, affronta la questione quanto prima. Il loro completamento ti motiverà a passare al prossimo compito. Prima che tu te ne accorga, sarai seduto in una casa ben organizzata, Capricorno.



Oroscopo del giorno 11 Maggio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi probabilmente passerai molto tempo con i tuoi cari, Gemelli. Incoraggia i bambini e il tuo partner a stare a casa con te. Prepara dei popcorn e tira fuori i giochi da tavolo. Sarai sorpreso di quanto possa essere divertente passare una giornata tranquilla a casa. Stasera, ordina la pizza e guarda un film!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti aver bisogno di essere più altruista, Bilancia. Potresti lamentarti degli obblighi e delle aspettative riposte su di te, ma fai del tuo meglio. Puoi visitare una casa di cura e lasciarti affascinare dalle storie degli anni della guerra. Tieni la mente e il cuore aperti. Sarai ampiamente ricompensato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Sei un avido lettore Acquario. Oggi potresti imbatterti in qualcosa che ispira le tue idee personali. Forse una breve storia o un’intervista con un famoso musicista che riaccenderà il tuo desiderio di suonare il piano. Presta attenzione a questi desideri. Prendi nota. Quando li rispolvererai tra qualche giorno, vedrai quali hanno ancora una forte attrazione su di te.

Oroscopo del giorno 11 Maggio 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi un articolo o un programma televisivo può farti girare la mente nelle direzioni più strane. Potresti finalmente riconoscere il tuo fascino per l’occulto, o forse scoprire un interesse nell’interpretazione dei sogni. Lasciati indulgere nei tuoi interessi. A volte non ti prendi il tempo necessario per perseguire soggetti che non ritieni “seri”. Vai avanti ed esplora il tuo lato oscuro!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti ricevere una lettera o una telefonata che ti spinge ad agire, Scorpione. Potresti capire quanto sei vicino a raggiungere un obiettivo a lungo termine e a sfruttare le tue energie per quella spinta finale verso il traguardo. Ora che l’obiettivo è in vista, stai già pensando a quale sarà il tuo prossimo. “Sempre più avanti” è il tuo motto.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Puoi aspettarti di avere un incontro confuso con un amico o un collega oggi, Pesci. Lui o lei può venire da te per un consiglio ma esiterà a rivelarti le specifiche del problema. Ti sentirai come se ti fosse stato chiesto di mediare su di un argomento, ma conosci solo un lato della storia. Sii paziente!





