Oroscopo del giorno 15 Maggio 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 15 Maggio 2019 Mercoledì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 15 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Se sei preoccupato dell’amore che certe persone vicine hanno per te, non dovresti cercare di compensarlo con l’essere appiccicoso o troppo affettuoso. In questo periodo cerca di mantenere le distanze per vedere cosa vale veramente per te, Ariete. Qualcuno potrebbe chiederti un impegno ancora più forte nei prossimi mesi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Niente può trattenere a lungo la tua fiamma, Leone. Hai difficoltà a riposare e ricaricare le batterie. Al momento, probabilmente stai ancora attraversando una profonda trasformazione che non ti permetterà di rallentare. Prenditi il tempo per meditare e mettiti in contatto con i tuoi sentimenti. Cosa vuoi veramente dalla vita?

SAGITTARIO ⭐ TOP: Questo non è un buon momento per prendere decisioni importanti. Se stai pensando di iniziare una relazione, di trasferirti o di sposarti, potresti sentirti un pò turbato, Sagittario. Approfitta della giornata per rivalutare le cose obiettivamente. Potrebbero esserci alcuni problemi da risolvere.

Oroscopo del giorno 15 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Non è il momento di impegnarsi di più nella tua relazione, Toro. Non sei soddisfatto del tuo atteggiamento nei confronti delle cose ultimamente. Non dimenticare che le caratteristiche del tuo partner potrebbero avere qualcosa a che fare con questo! Hai due mesi per occuparti delle cose. Approfitta di questo periodo di rivalutazione. Non succede così spesso.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Puoi essere conosciuto per aver bisogno di molto amore, ma non lo ammetteresti mai a te stesso, tanto meno agli altri. A volte sembra che ti piaccia sentirti emotivamente frustrato. Oggi è il giorno perfetto per meditare su questa parte di te. Parli con le altre persone dei tuoi bisogni emotivi?



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi sentire che qualcosa ti trattiene, Capricorno. Fino a ora tutto andava bene. Se credi al flusso di chiacchiere nella tua testa oggi, regredirai in ogni area della tua vita! Ad esempio, potresti avere paura di andare oltre nella tua relazione a causa dei tuoi fallimenti passati. Usa questo tempo per riflettere.



Oroscopo del giorno 15 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Oggi potresti pensare a fare le cose in modo diretto con le persone a te vicine. È possibile che tu non abbia affrontato i problemi che hai avuto nelle tue relazioni il mese scorso, Gemelli. È tempo di guardare avanti. Potresti aver nascosto certe cose anche a te stesso. Devi essere molto più onesto su ciò che vuoi nella tua vita personale.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente non sei preoccupato di essere convenzionale nelle tue relazioni, Bilancia. In effetti, la convenzionalità è spesso ciò che causa i problemi. Se ti stai chiedendo cos’è la moralità e su cosa si basa, questa è una buona giornata per rispondere a queste domande.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Forse stai cercando dei nuovi valori nella tua vita personale, Acquario. Non sei più interessato a relazioni superficiali o frivole. Devi incontrare diversi tipi di persone e selezionare gli amici che meritano davvero di essere mantenuti nella tua vita. Non preoccuparti se dovrai fare un passo indietro, perché questo è il momento di farlo. Le relazioni sono troppo importanti per trascurarle.

Oroscopo del giorno 15 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti farti alcune domande sui tuoi sentimenti, Cancro. Conosci la trappola in cui molte persone vengono coinvolte? Si sentono così vicine ai loro partner che spesso si dimenticano di se stesse. A volte è facile confondere i tuoi sentimenti con questo tipo di abnegazione. Oggi devi pensare a come questo influisce sulla tua vita.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo motto sembra essere “tutto è relativo”. Tuttavia, prestare attenzione ai dettagli non significa necessariamente perdere di vista le cose fondamentali. I tuoi amici potrebbero dirtelo. Se sei un artista, oggi potresti fare uno sforzo per essere più chiaro nella tua espressione e un pò di più con i piedi per terra.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti voler fare un piccolo viaggio nel tuo passato per fare visita ad alcuni vecchi amici, Pesci. Potresti ritrovarti a sognare ad occhi aperti attraverso i ricordi buoni e brutti. Questo è un periodo eccellente per rompere con alcuni dei legami più negativi del tuo passato.





Buone stelle a tutti!