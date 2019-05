Oroscopo del giorno 17 Maggio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 17 Maggio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua natura amorevole si innalza oggi, Ariete. Potresti sembrare particolarmente attraente, quindi non sorprenderti se ricevi sguardi ammirati da estranei. Romanzi e film romantici potrebbero sembrare allettanti ora, ma tu sei più interessato alle cose reali. Se puoi, prova a pianificare il tempo da solo con la persona speciale della tua vita. Non te ne pentirai!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Dovresti sentirti e apparire grandioso oggi, Leone. Il tuo fascino e le tue abilità sociali sono di alto livello e la tua giovialità e il tuo dono per la conversazione dovrebbero renderti un ospite gradito in ogni evento sociale. E dovresti essere invitato a molti di loro… forse troppi! Goditi questo momento speciale di socialità e amicizia.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Con gli aspetti planetari di oggi Sagittario, è probabile che tu senta un impeto di amore. Ciò include l’amore per la famiglia, gli amici, il partner e tutte le forme di vita. Anche la tua sensibilità artistica è molto alta, quindi potresti voler scrivere, disegnare o dipingere qualcosa che cattura i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti.

Oroscopo del giorno 17 Maggio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: La tua energia potrebbe volgere verso l’abbellimento della tua casa, Toro. Forse hai deciso di ridipingere o andare in una direzione completamente nuova nell’arredo. Poster o altri souvenir di terre straniere potrebbero anche essere particolarmente attraenti ora. Aspettati che qualcuno ti portia alcune notizie interessanti che potrebbero farti girare la mente alla velocità della luce.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Le tue abilità psichiche e l’immaginazione operano a un livello molto alto, Vergine. Affronterai le altre persone con un amore profondo e spirituale. Lo ricambieranno! Potresti voler scrivere i tuoi pensieri o disegnare immagini di qualsiasi tipo nella tua mente, anche se non ti senti di avere talento.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Ti senti particolarmente amorevole e appassionato Capricorno, e probabilmente vorresti perseguire un incontro romantico con la persona speciale della tua vita. Il denaro è in aspetto positivo, poiché la tua intuizione sulla gestione del denaro ha funzionato bene e probabilmente continuerà. Le tue facoltà psichiche e intuitive sono aperte e ricettive. Non essere sorpreso da ciò che raccoglierai oggi, anche da estranei.

Oroscopo del giorno 17 Maggio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Un certo numero di comunicazioni può arrivare da persone che vivono in stati lontani o terre esotiche. Ti senti particolarmente affettuoso ora Gemelli, in particolare riguardo a quelli più vicini a te. Potrebbe non essere una cattiva idea parlare al telefono e parlare con persone che potresti non aver visto da molto tempo. Saranno felici di sentirti!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Alcuni amici associati ad un gruppo che ammiri potrebbero portarti ad una specie di festa, Bilancia. Questo potrebbe essere molto divertente per te. Potresti fare nuovi amici. Sei naturalmente incline alle preoccupazioni umanitarie, e queste potrebbero essere al centro di alcune animate discussioni oggi. Prendi tutte le informazioni e considerale in seguito. In questo momento la tua mente è sopraffatta!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un grande momento per formare o rafforzare relazioni sentimentali, Acquario. Se non sei coinvolto, è probabile che incontrerai qualcuno. Se lo sei invece, aspettati che la tua relazione sviluppi un nuovo legame spirituale. Nuove amicizie, in particolare con persone che condividono i tuoi interessi, sono all’orizzonte.

Oroscopo del giorno 17 Maggio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbe arrivare una piccola somma di denaro, Cancro. Potrebbe essere un regalo o un bonus. Potresti volerlo sprecare sui regali per te stesso e per gli altri piuttosto che utilizzarlo per un uso più pratico, il che è perfetto! I libri possono essere particolarmente attraenti, in particolare quelli su nuove idee spirituali o metafisiche. Metti in conto un pò per una breve lettura.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Sei naturalmente una persona gentile e compassionevole, Scorpione. Oggi i tuoi sentimenti saranno probabilmente concentrati non solo su chi ti è vicino, ma anche su tutta la popolazione mondiale. Un sentimento di unità che non hai mai avuto potrebbe arrivarti ora. Potresti voler annotare le tue impressioni in modo da poterle consultare in seguito. Altrimenti potresti dimenticare tutto.



PESCI ⭐⭐⭐⭐TOP:Questo è il giorno ideale per iniziare un’impresa creativa, Pesci. Hai avuto molte idee e stimoli creativi. Oggi è il momento di sceglierne uno e fare il primo passo per trasformare la tua visione in realtà. La chiave giusta è iniziare.







Buone stelle a tutti!