Oroscopo del giorno 18 Maggio 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2019 Sabato è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi provare a contattare più persone Ariete, nessuna delle quali potrebbe essere disponibile. In particolare potresti voler raggiungere un’amica o un parente che vive lontano. Questo potrebbe rivelarsi frustrante, poiché hai alcune notizie interessanti da comunicare. Continua a provare. Alla fine riuscirai a connetterti e lei sarà felice di sentirti!

LEONE ⭐⭐ TOP: Oggi puoi raggiungere un obiettivo in cui speravi da molto tempo, Leone. Stranamente, gli amici, la famiglia e persino il tuo partner potrebbero non sembrare così felici come pensavi. Probabilmente hanno subito troppe frustrazioni di recente, e il tuo successo non fa che ricordarglielo. Dagli un pò di tempo per sistemare i loro affari e si congratuleranno con te.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi quasi tutte le coppie che conosci litigano, Sagittario. Sei teso e nervoso a causa della pressione esterna, quindi la miccia si potrebbe accendere un pò più facilmente del solito. Cerca di portare pazienza solo per oggi. Tutto dovrebbe andare bene domani.

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Oggi potresti causare tensioni con il partner, Toro. Potresti pensare che una spesa non sia fattibile ora, mentre lui è determinato a farla. Non è il giorno in cui tentare di raggiungere un accordo. Nessuno dei due è disposto a cedere. Aspetta un paio di giorni finché non sarai un pò meno teso.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere ansioso di trascorrere del tempo con la tua famiglia Vergine, ma potrebbero esserci alcune faccende che devi fare prima. Questo potrebbe stressarti un pò. Rimboccati le maniche e gestisci tutto ciò che è stato fatto e poi rimettilo al suo posto. Rilassati e goditi la compagnia dei tuoi cari!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere in un’atmosfera molto stressante. È probabile che il tuo entourage sia teso e ansioso, e tu non farai eccezione. Potrebbe essere necessario rimanere nell’ambiente familiare finché non avrai raggiunto i tuoi obiettivi. Probabilmente vorrai passare la serata a casa davanti alla TV, facendo e pensando assolutamente al nulla. Rilassati!

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Un amico potrebbe organizzare una festa e potrebbe aspettarsi che partecipi. Probabilmente hai avuto una giornata stressante e non ti senti in forma. Il tuo amico potrebbe addirittura farti sentire in colpa. Non cadere in quella trappola. Vai solo se ritieni che l’evento sia più importante del tuo bisogno di riposare. Il tuo amico ti perdonerà se dirai di no.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe essere più difficile del solito gestire le parole, Bilancia. Qualcuno potrebbe prestarti un libro su un argomento piuttosto oscuro che non sei in grado di capire. Infatti, potresti trovare il libro, o qualsiasi altra cosa tu provi a leggere, molto noioso! Non vuoi ferire i sentimenti del tuo amico. Metti da parte il libro e riprovaci più tardi: le parole dovrebbero essere più chiare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Tu e il tuo partner potreste non essere d’accordo sul fatto di trascorrere del tempo insieme da soli o con gli amici, Acquario. Se avete avuto entrambi una giornata difficile, è probabile che tu sia piuttosto teso. Un compromesso può essere la migliore risposta. Trascorri un’ora o due con i tuoi amici e poi torna a casa e rilassati. In questo modo, tutti saranno felici.

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti ricevere alcuni segnali intuitivi e scomodi da uno o più tuoi amici, Cancro. Forse qualcuno non si sente bene ma è uscito comunque. Sentire la tensione negli altri potrebbe metterti in confusione, poiché le persone potrebbero essere stressate e rischieranno di scatenarsi per nulla. È meglio concentrarsi su attività solitarie, se puoi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune notizie che ti arrivano da un amico o da un collega potrebbero farti tremare oggi, Scorpione. Potresti scoprire che ciò che imparerai metterà in dubbio i concetti che hai abbracciato per la maggior parte della tua vita. Questo potrebbe confonderti. Non sentirti minacciato. Ognuno deve ricreare alcuni valori di volta in volta. Pensaci quando sarai più rilassato e potresti scoprire che non è poi così radicale.



PESCI ⭐⭐ TOP:Una serata rilassante a casa potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno Pesci, ma un collega potrebbe chiederti di partecipare ad un evento aziendale. Potresti aver avuto alcuni giorni stressanti. Una festa del genere potrebbe essere l’ultima cosa che vuoi fare. Non aver paura di dire no. Al massimo, passa per un saluto e poi vai via. In questo momento hai bisogno di riposare.







Buone stelle a tutti!