Oroscopo del giorno 20 Maggio 2019 Lunedì è il segno dell’Acquario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 20 Maggio 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Si dice spesso che la tua energia si nutre di forti emozioni. Le situazioni che richiedono un pò di audacia sono un’ottima fonte di tale eccitazione. È vero, ci si può aspettare qualche incontro di sensibilizzazione, maè meglio mostrare le proprie capacità come dipendente o come imprenditore appassionato?

LEONE ⭐⭐ TOP: Un ultimo sforzo e sarai in grado di arrivare alla radice di un problema che hai in mente da un pò di tempo. La risposta alla domanda riguardante la tua identità non è da ricercare solo nella tua storia familiare, Leone. Fai parte di una generazione e non solo di una famiglia.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi non ti lascerai sviare da cose secondarie, Sagittario. Si arriva direttamente al nocciolo della questione. C’è una probabilità che tu non abbia considerato le tue condizioni di lavoro e ti stai invece concentrando sull’obiettivo che ti sei prefissato. Quando imposti un obiettivo, sei una forza da non sottovalutare!

Oroscopo del giorno 20 Maggio 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Dovrai fare affidamento sulle tue capacità analitiche e d’autocontrollo per navigare nei mari burrascosi in cui ti trovi oggi, Toro. E non c’è modo di sfuggire allo stress. La trappola peggiore che ti affligge nella tua carriera o negli studi sarebbe dubitare delle tue capacità. Questa è un’opportunità per mettere alla prova la tua sicurezza. Assicurati di superarla.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai fatto un sacco di pulizia. Visto che questo progetto va avanti da diversi anni, devi svolgere un lavoro particolarmente accurato. Oggi sarà un grande giorno, Vergine. Potresti essere in grado di lasciarti parte della tua infanzia alle spalle, poiché alla fine capirai che è una storia antica.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Circa due settimane fa, potresti aver dovuto fare uno sforzo per far progredire la tua carriera, Capricorno. In tal caso, sarà più facile per te accettare i vincoli di oggi, in quanto è probabile che dovrai esibirti al tuo livello più alto. Fai attenzione a non perderti nel tentativo!

Oroscopo del giorno 20 Maggio 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: La configurazione astrale indica che potresti essere interessato a perseguire qualche tipo di allenamento, Gemelli. Valuta dove ti trovi nella tua vita professionale. Sei pronto a convincere le persone con la tua esperienza? Non pensare che devi sapere di più per essere un buon insegnante. Infatti, è spesso insegnando che si impara l’argomento.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: A volte devi tornare al punto di partenza se vuoi che una situazione migliori, Bilancia. Questo può essere frustrante o addirittura umiliante, ma se l’obiettivo è avere una solida base da cui ripartire, ne vale la pena! Non affezionarti troppo al tuo passato professionale. Devi avanzare e sei troppo appesantito ora. Lasciati andare!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo spirito leggero potrebbe avere qualche problema nell’armonizzare con l’umore prevalente di oggi. Di solito quando sei messo alle strette, sei in grado di trovare sicurezza dentro di te. Oggi potresti perdere le tue abilità. Anche se affronti le sfide del giorno da solo e senza aiuto, sopravvivi lo stesso. Buon per te!

Oroscopo del giorno 20 Maggio 2019 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai qualche sogno nel cassetto, Cancro? Dal mese scorso, o forse prima, hai pensato alla tua capacità creativa. Hai l’abitudine di voltare le spalle alle tue capacità, sia nel disegno che nella fotografia o nella scrittura, ma sono comunque in te. Le persone si aspettano di più da te! Tutto quello che devi fare è estrarre un pennello o una penna e sarai sulla buona strada.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Arriverà un momento in cui non potrai più combattere contro l’attuale trasformazione che stai attraversando nella tua vita professionale, Scorpione. Il sistema in cui vivi ti metterà presto in una specie di empasse, ma questo non sarà necessariamente spiacevole. Tuttavia, sarai obbligato a cambiare percorso, che ti piaccia o no. Probabilmente lo vorrai!



PESCI ⭐ TOP:Che giornata, Pesci! Sia al lavoro che a casa, potresti trovarti a scegliere tra due opzioni, entrambe derivanti dall’ansia! Puoi decidere di sconfiggere i tuoi dubbi seppellendoti nel tuo lavoro. Se è così, puoi aspettarti di spendere una grande quantità di energia. Oppure puoi reagire con indifferenza e l’apatia ti costerà altrettanto. La situazione migliorerà in pochi giorni.







