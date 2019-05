Oroscopo del giorno 22 Maggio 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 22 Maggio 2019 Mercoledì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 22 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Sei spesso mosso dall’emozione, Ariete. Ti piacciono le situazioni che ti fanno sentire vivo. Oggi la tua vita amorosa potrebbe darti questo tipo di sentimento avventuroso. Se è così, assicurati però di non andare troppo lontano con le tue emozioni!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua ardente forza di volontà può aiutarti a spostare le montagne, Leone. Ma lo sai già. Insieme al tuo leggendario ottimismo, è uno strumento potente di cui non puoi fare a meno. Oggi raccoglierai i frutti del duro lavoro dell’ultimo mese, in ogni aspetto della tua vita. Il fuoco che brucia dentro di te e ti da la tua incredibile determinazione ha i suoi limiti. Non abusarne.

SAGITTARIO ⭐ TOP:Potrebbe sembrare che tu abbia accumulato un sacco di tensione nervosa in eccesso e stress, Sagittario. Sfortunatamente, non potrai contare sulle persone che ti circondano per migliorare la situazione. Ciò che il tuo partner desidera e ciò che desideri potrebbero non coincidere. Che ne dici di pianificare un weekend lontano solo per voi due?

Oroscopo del giorno 22 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Sei una persona utile Toro, eppure nelle tue relazioni, spesso ti confondi aiutando sempre gli altri. Tu tendi a fare un sacco di sacrificio. Oggi puoi imparare a dire di no quando senti che il tuo partner ha oltrepassato i limiti. Se lo farai, potrai riscoprire qualcosa di essenziale che potresti aver perso lungo il cammino: il tuo ego.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Questa giornata potrebbe scoraggiare anche le più ardenti passioni, Vergine. Anche se alcune persone dicono che sei un pò freddo, sappi che c’è un vero vulcano che brucia sotto tutto quel ghiaccio. Oggi potresti ritrovarti di nuovo lontano dai tuoi sentimenti, come se stessi riprendendo il controllo delle tue emozioni. Stai attento a non essere troppo cinico.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi sentire tensioni fisiche ed emotive, Capricorno. Ti stai prendendo il tempo per prenderti cura del tuo corpo? Qualcuno ti sta facendo molta pressione ultimamente? Sei una persona emotivamente soddisfatta? Il modo in cui ti senti fisicamente è un buon indicatore del tuo stato mentale. Cerca di diventare un pò meno rigido con te stesso e vedrai benefici immediati.





Oroscopo del giorno 22 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Tutti hanno bisogno di essere amati Gemelli, ma non dovrebbe essere il tuo unico obiettivo nella vita. Non è la fine del mondo se il tuo fascino cade ogni tanto. Oggi potresti essere tentato di essere un pò meno affascinante e seducente con le persone intorno a te. Alcuni potrebbero addirittura dire che non ti stai comportando come al solito. Ignorali. Un pò di auto-indulgenza di tanto in tanto non fa mai male a nessuno.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Bilancia, dovresti cercare di essere tollerante nei confronti delle posizioni sociali e politiche delle altre persone. Potresti avere a che fare con persone i cui piani personali sono messi a repentaglio da eventi al di fuori del loro controllo. Non giudicarle. Non difendere immediatamente un punto di vista senza pensare a come la situazione influisce sulla vita dell’altra persona.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP:La gente ama stare con te perché hai un fascino naturale, Acquario. Ma oggi potresti non sentirti particolarmente affascinante. Potresti avere un segreto dentro che sta gridando per uscire. Se qualcuno ti confida qualcosa oggi, pensi di poter mantenere il segreto? Dovresti cercare una risposta a questa domanda oggi.



Oroscopo del giorno 22 Maggio 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Ci sono giorni in cui un pò di umiltà può far bene Cancro, e questo potrebbe essere uno di quei giorni. È come se i pianeti ti parlassero di sincerità e ti portassero lontano dalle trappole della superficialità e della popolarità. Le cose che sono importanti oggi sono concetti molto più profondi di umanità e compassione.



SCORPIONE ⭐ TOP:Questo è un giorno di dubbi, troppi per rispondere alle domande difficili. Se ti piace meditare Scorpione, oggi avrai tempo per farlo. Puoi imparare molto su di te. Vedrai l’intera gamma di emozioni umane nelle altre persone, dalla gioia alla delusione. E tu in quale ti trovi?



PESCI ⭐⭐ TOP:Il tuo partner potrebbe essere concentrato su di te oggi, Pesci! Sei in vena di ascoltare? Ti interessa? Probabilmente no. Potresti aver avuto una giornata difficile. Non sei all’altezza delle richieste che il tuo partner potrebbe farti. Non preoccuparti, succede a tutti ogni tanto!







Buone stelle a tutti!