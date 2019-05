Yamaha Ténéré 700

Over the Horizon

Yamaha Ténéré 700 – Rinasce la nuova Ténéré, e lo fa con un piglio tutto off-road.

Rinasce dalla ormai vetusta monocilindrica che, seppur affidabilissima nei consumi nel suo mesto monocilindrico da 660cc, non è riuscita a far breccia nel cuore dei giovani avventurieri, stregati dalla dotazione elettronica e dalle potenze maggiori della concorrenza.

Per il suo rientro in forma ufficiale e per tenere alto il blasone del nome che porta, Yamaha ha portato ad Eicma 2018 la versione definitiva della sua nuova tassellata, completamente rinnovata nell’estetica e nella tecnica.

Dal nuovo bicilindrico da 689cc ad alta coppia passando per il quadro strumentazione ereditata dalle moto impiegate nei Rally, al cupolino di nuovo design altamente protettivo tanto nella guida rilassata, quanto nella guida in piedi, per garantire la massima visibilità senza compromettere la sicurezza del rider.

Il bicilindrico CP2, che già equipaggia la XSR700, rinomato per il suo carattere friendly ma al tempo stesso in grado di soddisfare anche i pruriti dei piloti più smaliziati, è stato rivisto nell’erogazione in grado di garantire il miglior compromesso anche nel fuoristrada più duro.

75cv a 9000 giri e con 68 nm di coppia a 6500 giri sono la sua carta d’identità e alla voce segni particolari indica puro divertimento. Perché se la cavalleria non è a tripla cifra nessun problema. Ci pensa la dieta ferrea a cui è stata sottoposta la nuova Tenerè: i 187 kg a secco garantiscono un comportamento agile e reattivo, accentuato ancora di più dalla vita stretta della moto, data dal raccordo serbatoio sella e fianchetti, che fanno assomigliare la nuova Yamaha Ténéré 700 più ad monocilindrico che ad un bicilindrico.

Per il fuoristrada estremo Yamaha ha già le specialistiche YZ-F e WR, da cross ed enduro. Ma per tutti coloro che vogliono un mezzo votato al fuoristrada anche impegnativo senza dover rinunciare a viaggi per mete esotiche o semplicemente per affrontare la giungla urbana la Ténéré 700 è il mezzo ideale. Con un consumo pari a 25km/l registrato sulla sorella XSR 700, promette e mantiene le premesse insite nel suo stesso nome.

Insomma , il limite è l’orizzonte.

A partire da 9.490€