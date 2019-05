Oroscopo del giorno 24 Maggio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 24 Maggio 2019 Venerdì è il segno dell’Acquario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Maggio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Gli obblighi familiari del tuo partner potrebbero interferire con le cose che vorreste fare insieme, Ariete. Il tuo desiderio di aiutare potrebbe anche intralciare altre responsabilità. Il modo migliore per gestire giorni come questo è pianificare attentamente. C’è sempre un modo per riuscire a fare tutto!

LEONE ⭐ TOP:Oggi potrebbe essere necessario contattare molte persone Leone, ma il processo potrebbe essere frustrante. Le persone potrebbero non essere a casa, i messaggi potrebbero non essere recapitati o l’attrezzatura potrebbe non funzionare correttamente. A meno che non sia urgente, potrebbe essere meglio aspettare fino a domani per cercare di raggiungerli. Potresti stressartti troppo altrimenti.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Alcuni eventi insoliti potrebbero farti sentire insoddisfatto della tua vita e contemplare alcuni grandi cambiamenti, Sagittario. La questione del denaro potrebbe richiedere attenzione e potrebbe rivelarsi frustrante. Potrebbero venirti in mente idee oltraggiose per migliorare il tuo stato finanziario. Fai un elenco di opzioni, quindi attendi qualche giorno prima di fare piani seri. Questo non è il giorno in cui iniziare qualcosa di nuovo.

Oroscopo del giorno 24 Maggio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Un ritardo nel ricevere una comunicazione da un luogo lontano potrebbe rivelarsi frustrante oggi, Toro. Potresti essere in attesa di una vacanza, ma le responsabilità che emergono all’improvviso potrebbero farti posticipare il viaggio. Questo probabilmente non sarà necessario, ma è necessario apportare alcune modifiche prima di poter fare ciò che desideri e adempiere alle tue responsabilità.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Il conflitto sul denaro potrebbe intralciare i tuoi soliti rapporti cordiali, Vergine. L’attenzione al bilancio familiare è sicuramente necessaria. Eventi imprevisti potrebbero richiedere alcuni acquisti immediati che non hai pianificato. Potrebbero richiedere un pò di pulizia, ma dovresti essere in grado di minimizzare se pianifichi attentamente. Non impazzire per questo. Lo supererai!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Le attività recenti ti hanno reso improvvisamente annoiato del tuo lavoro e delle persone con cui hai a che fare. Potresti sentirti irrequieto e contemplare cambiamenti nella tua vita professionale, Capricorno. Questo potrebbe essere appropriato ora, ma potresti non riuscire a farlo. È meglio guardare le tue opzioni logicamente. Non aver paura di chiedere a parenti e amici le loro opinioni.





Oroscopo del giorno 24 Maggio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: La frustrazione potrebbe essere la parola chiave di oggi. Se hai fatto piani per incontrare un caro amico o il partner Gemelli, non contare sul fatto che accadano. Eventi imprevisti potrebbero forzare un posticipo. Questa non è neanche una buona giornata per lavorare su progetti creativi o artistici. I risultati che desideri potrebbero rivelarsi sfuggenti. Trascorri la giornata leggendo!



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Tua madre e tuo padre, o una coppia a cui sei particolarmente legato, potrebbero farti visita oggi, Bilancia. PParlare con questa coppia potrebbe portare a discussioni accese che non portano a nulla se non far stressare tutti. Qualunque cosa accada, non lasciarti abbattere. Ognuno dovrebbe sentirsi meglio domani.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La mancanza di tempo per perseguire i tuoi interessi spirituali e intellettuali potrebbe pesare sulla tua mente oggi, Acquario. Cerca di essere solo un osservatore. Se un amico viene da te per un consiglio sul tuo problema, cosa gli diresti? Segui il tuo consiglio. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di snellire le tue attività.





Oroscopo del giorno 24 Maggio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Sconvolgimenti e delusioni da parte di un membro della famiglia potrebbero mettere tutti in subbuglio. Problemi con le apparecchiature domestiche potrebbero gettare ansia nella routine. In giorni come questi, è meglio che tutti escano e si distraggano. Film, eventi sportivi e musei possono aiutare ad alleviare lo stress.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Questo non è un buon giorno per uscire, Scorpione. Il traffico probabilmente è terribile. Non fidarti di nessun pettegolezzo che senti! Probabilmente è passato attraverso almeno una mezza dozzina di persone e conserva pochi, se non nessuno, dei fatti. Non credere a nulla di quello che senti senza averlo prima verificato.



PESCI ⭐⭐ TOP:Una battuta d’arresto inattesa potrebbe interferire con il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Non lasciarti abbattere, Pesci. Un piccolo pensiero innovativo e un’ulteriore pianificazione potrebbero rimetterti in carreggiata. Questo è il giorno migliore da trascorrere da solo, lavorando a progetti personali. È probabile che tu sia irrequieto in compagnia degli altri!







Buone stelle a tutti!