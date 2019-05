Oroscopo del giorno 23 Maggio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 23 Maggio 2019 Giovedì è il segno del Toro è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 23 Maggio 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Ariete, potresti aver avuto alcune emozioni confuse sulla tua relazione o sulla tua famiglia negli ultimi giorni. Potresti non essere stato in grado di esprimere pienamente le tue preoccupazioni agli altri. Ma oggi queste emozioni troveranno un modo per uscire. Guardati intorno. Potrebbe esserci qualcuno vicino a te che può aiutarti con i tuoi problemi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un bel giorno per sognare ad occhi aperti, anche se questa potrebbe non essere una cosa che fai abitualmente. Potresti anche sentirti come se fossi in vacanza. Speriamo solo che le persone non ti facciano molte domande difficili, perché le tue risposte saranno tutt’altro che chiare. Ma non dovresti portare il peso del mondo sulle tue spalle ogni giorno, Leone.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:E’ una bella giornata, Sagittario. Le persone possono sembrare più attente ai tuoi bisogni e generalmente molto piacevoli. Potresti non essere abituato a questo tipo di trattamento! Ti senti più estroverso e socievole che mai. Potresti approfittare dell’atmosfera tollerante della giornata per incontrare persone che non vedi da un pò. Avranno sicuramente delle cose nuove da insegnarti.

Oroscopo del giorno 23 Maggio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Se ogni giorno fosse come oggi, la vita sarebbe il paradiso, Toro! Questo è potenzialmente un momento meraviglioso per te. Potresti trovare le risposte ai problemi che ti hanno infastidito per alcune settimane. Tieni gli occhi e le orecchie aperti in tutte le conversazioni. Potresti imbatterti in quello che stavi aspettando.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se hai qualcuno di speciale nella tua vita Vergine, oggi è un giorno perfetto per smettere di essere il genitore del tuo partner, come a volte sembra che tu faccia. Gioca a ruoli inversi e lascia che le altre persone si prendano cura di te. Il mondo non crollerà se ti lascerai andare per un pò. Qualunque cosa accada, un giorno come oggi dovrebbe aprirti gli occhi.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un giorno di guarigione e riconciliazione. Negli ultimi giorni potresti essere stato maltrattato da qualcuno nella tua famiglia. Ora sei pronto per un nuovo inizio, perché sei stato in grado di risolvere le cose e hai imparato qualcosa da quello che è successo. Prenditi il tempo per assaporare il momento e trascorri un pò di tempo con le persone che ami.





Oroscopo del giorno 23 Maggio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Gemelli, non devi essere agli ordini di tutti. E’ estenuante e perdi il contatto con te stesso. Dovresti provare a prenderti una pausa oggi. Dai un’occhiata alla tua vita per vedere dove stai andando. Fai una passeggiata o fai un lungo bagno nella vasca. Le cose saranno molto più chiare dopo una rilassante giornata di riflessione.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Non sarai in grado di correggere la tua indecisione, Bilancia. Hai solo bisogno di darti un pò di tempo. La direzione che sta prendendo la tua vita non è chiara al momento. Ci sono grandi cambiamenti in corso dentro di te. Quindi, anche se può sembrare uno strano consiglio, non fare niente! Lascia che la situazione diventi più chiara prima di agire.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti sentire che vivere la tua vita è come attraversare un deserto, ma fortunatamente Acquario, oggi arriverai alla tua oasi. Approfittane! Alcune persone che hai incontrato nelle ultime settimane potrebbero rivelarsi più interessanti di quanto pensavi. Spetta a te cambiare quelle parti della tua personalità che ti hanno trattenuto.





Oroscopo del giorno 23 Maggio 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:E’ possibile che tu sia troppo esigente, Cancro? Gli aspetti planetari di oggi potrebbero portarti a fare questa domanda. Sei scettico riguardo alle persone con cui passi il tempo e hai la tendenza a chiedere loro di andare troppo lontano per te. A volte hai problemi a conoscere i tuoi limiti nei confronti degli altri.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Hai una giornata strana e meravigliosa, Scorpione. Una volta terminato il tuo lavoro, potresti voler disegnare o scrivere qualcosa che ti aiuti a ricordare questa giornata per molto tempo. Stai iniziando a vedere i risultati dei tuoi recenti cambiamenti e stai cercando un modo per esprimerli. Potrebbe essere difficile trovare le parole giuste. Ma non sei uno scrittore nato?



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Alcune domande sulla tua vita familiare non sono così chiare come potresti pensare, Pesci. E’ questo il caso quando sono coinvolte le emozioni. Eppure più di chiunque altro, devi stare attento a non ferire i sentimenti di nessuno. Oggi potrebbe accadere qualcosa che ti permetterà di controllare la situazione mentre controlli le tue emozioni.







Buone stelle a tutti!