Iginio Massari, miglior Pasticciere del Mondo!

È nel 1971 che arriva una delle prime, grandi, soddisfazioni: apre a Brescia, con la moglie, la pasticceria Veneto, che si è classificata al primo posto nella selezione della guida di Gambero Rosso dal 2011 al 2016. Inoltre, è considerato da molti come il padre del pandoro e panettone, di cui ha realizzato una rivisitazione in occasione dell’Expo 2015 di Milano.

Il maestro dei dolci bresciano, classe 1942, ha respirato fin da piccolo l’ambiente della cucina: la madre, infatti, era una cuoca e il padre un direttore di mensa. Il suo periodo di studio più importante lo ha trascorso in Svizzera, dove si trasferisce per conoscere nuove tecniche di cucina, seguito dal maestro Claude Gerber, che gli insegna l’arte della pasticceria e cioccolateria.

Il premio vuole essere “un attestato alla personalità che a livello internazionale ha saputo valorizzare la professione di pasticcere sia per quel che riguarda la creatività e i prodotti sia per il valore dell’impresa”.