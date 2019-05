Oroscopo del giorno 25 Maggio 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 25 Maggio 2019 Sabato è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 25 Maggio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il desiderio di viaggiare, forse per fare visita ad un caro amico, potrebbe venirti oggi, Ariete. Potresti dedicare molte energie all’esplorazione delle possibilità. Potresti anche voler viaggiare in luoghi in cui puoi ottenere ispirazione artistica per progetti creativi. La tua energia e il tuo entusiasmo sono alti, quindi dovresti essere in grado di fare tutto senza trascurare le altre faccende.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua energia è alta e la tua resistenza è particolarmente forte oggi. Allenarsi o fare sport potrebbe essere l’ideale ora. La corsa o l’aerobica potrebbero offrirti un prezioso aiuto per schiarirti la testa e consentire l’arrivo di nuove idee. Dovresti anche sentirti particolarmente appassionato. Se sei coinvolto con qualcuno Leone, aspettati una grande serata. In caso contrario, non essere sorpreso se riceverai qualche sguardo ammirato.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Passione e determinazione segnano la giornata di oggi. La tua energia dovrebbe essere alta Sagittario, e dovresti sentirti forte e potente. Questo è il giorno perfetto per qualunque obiettivo tu stia cercando di portare a termine. Potresti sorprenderti con la forza e la qualità del tuo lavoro.

Oroscopo del giorno 25 Maggio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Aspettati di dover fare un sacco di attività oggi, Toro. Un gruppo, forse di molte persone, ospitato da te o da un membro della famiglia, potrebbe portare stimolanti conversazioni. Potresti essere preso dall’energia, mettendoti in contatto con una nuova consapevolezza dei tuoi sentimenti. Stasera, aspettati sogni di viaggio, posti o luoghi strani.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Una riunione con un membro della famiglia che è stato lontano per un pò potrebbe generare alcune potenti emozioni, Vergine. I ricordi potrebbero tornare come inondazioni, rendendoti sia nostalgico che un pò arrabbiato. Dai una spolverata obiettiva ai ricordi e cerca di capire cosa significano per te ora. Poi, lasciali andare.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo potere interiore e la consapevolezza dovrebbero essere acuti oggi, Capricorno. Alcuni profondi sogni e rivelazioni potrebbero arrivare dal profondo, permettendoti di rilasciare vecchi traumi e fobie, permettendoti di andare avanti con maggiore sicurezza. L’energia fisica è alta, sebbene tu possa sentire che hai bisogno di dormire più del solito. Anche il tuo intuito è forte e ti metterà più in contatto con gli altri. Usalo!



Oroscopo del giorno 25 Maggio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il desiderio di incontrare il partner potrebbe dare origine a molti viaggi. Forse vorrai allenarti, comprare dei vestiti nuovi o tagliarti i capelli. Questa potrebbe essere una buona idea. Le passioni promettono di essere alte oggi. Stimolare le conversazioni potrebbe portare alla luce informazioni affascinanti.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi è probabile che la tua mente sia in viaggio, Bilancia. Potresti dover passare molto tempo a fare commissioni in macchina. Potresti anche pianificare una lunga vacanza, magari centrata su un seminario di qualche tipo. La tua energia fisica è alta, ma c’è ancora il rischio di stancarti. Rilassati a casa questa sera.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Lavorare verso obiettivi che condividi con gli altri potrebbe avvicinarti come amico o qualcosa di più, Acquario. Probabilmente otterrai risultati migliori in gruppo rispetto a quelli che avresti altrimenti. Potresti avere un incontro emozionante e appassionato!





Oroscopo del giorno 25 Maggio 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:È tempo di smettere di agire nel modo in cui pensi che vogliano gli altri, Cancro. La configurazione planetaria conferma che è il momento di esprimere te stesso, le tue emozioni, i tuoi desideri e il tuo punto di vista, per avere una posizione più ferma e definire più chiaramente chi sei per gli altri e per te stesso.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti decidere di dedicare qualche ora extra al lavoro o intraprendere un progetto extra di qualche tipo per ottenere un pò più denaro. Dal momento che ti senti forte ed energico abbastanza da spostare le montagne, Scorpione, devi stare attento a non sovraccaricarti. Lavora duro e guadagna i tuoi soldi, ma cammina su te stesso. Cerca di fare un pò di esercizio prima di andare a letto.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti affrontare un compito che sembra fattibile come svuotare l’oceano con una tazza da tè. Ma con l’aiuto degli altri, non solo sarai in grado di gestirlo, ma anche di ottenere risultati eccezionali. Fisicamente, ti sentirai pieno di forza e resistenza, pronto a muovere le montagne. Non essere troppo sorpreso se in realtà riuscirai a muoverle davvero!





Buone stelle a tutti!