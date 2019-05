Oroscopo del giorno 28 Maggio 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 28 Maggio 2019 Martedì è il segno dell’Ariete è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 28 Maggio 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei nel bel mezzo di una straordinaria transizione annuale. Hai una grande quantità di energia fisica, Ariete. Hai una mente orientata all’azione pronta ad affrontare qualsiasi cosa. La chiave per sfruttare al massimo questo fortunato periodo è la comunicazione. In questo momento hai abilità multitasking che puoi sfruttare quando ti connetti con gli altri e capisci esattamente che cosa è necessario fare.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo motore è pronto Leone. Hai un pieno enorme di gas. Sfortunatamente, potresti sentirti come se ci fosse un grosso ostacolo sulla tua strada. Forse questo ostacolo è il tuo atteggiamento mentale e l’incapacità di prendere decisioni. Potresti sentirti così perso a volte che non riuscirai a fare niente. Non preoccuparti. Le risposte arriveranno da sole quando avrai bisogno.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Stai ricevendo sostegno e fiducia da un aspetto della tua vita e dell’energia fisica da un altro. Anche se le due aree possono trovarsi in un punto di conflitto Sagittario, avrai la capacità di prendere gli aspetti positivi da ognuno e fonderli insieme per creare qualcosa di nuovo o risolvere un problema. Raccogli le tue risorse e passa alla marcia più alta. Il limite è il cielo!

Oroscopo del giorno 28 Maggio 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Cerca di non farti coinvolgere da potenziali conflitti, Toro. Il tuo compito consiste nel calmare le cose e offrire una prospettiva più pratica alla situazione. Se ti intrattieni nella fase di azione degli sforzi senza prima pensare a quello che stai facendo, potresti confondere di più le cose. Allontanati dal fuoco invece di buttarti a capofitto.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: A nessuno piace il rifiuto, tanto meno a te Vergine. Tieni presente che, giocando sul sicuro, ti priverai di un’avventura che potrebbe trasformare la tua vita. C’è una sensazione energica ed espansiva nell’aria che ti incoraggia a compiere quel salto di fede. Questa energia potresti sentirla stranea, ma è il momento di abbracciarla.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Il successo verrà da te quando lavorerari con le energie a portata di mano. Vai con il flusso della situazione invece di cercare di manipolarlo. C’è una forza tremenda. Afferma apertamente le tue intenzioni invece di lavorare dietro le quinte. Riceverai supporto dagli altri quando lo farai.



Oroscopo del giorno 28 Maggio 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Questo è un ottimo momento per andare avanti su un progetto di scrittura, Gemelli. Qualsiasi progetto di grandi dimensioni a lungo termine che coinvolga comunicazione, film o viaggi a lunga distanza ti supplica di agire. Non ritardare. Hai una forte forza che ti spinge ad andare avanti. Guarda avanti con un atteggiamento positivo invece di pensare a tutti i motivi per cui questi progetti non andranno nel modo desiderato.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Sii flessibile nella tua comunicazione Bilancia, e ti si apriranno porte che non sapevi nemmeno fossero lì. C’è un’enorme quantità di energia a tua disposizione. Non sprecarla. Se insisterai nel fare le cose solo secondo la tua filosofia, ti priverai delle avventure spontanee che danno pepe alla vita.



ACQUARIO ⭐⭐ TOP: La tua natura è espansiva e generosa, ma se gli altri ne approfittano, il tuo umore si trasformerà rapidamente in rabbia e distacco. Il conflitto è spesso una parte naturale di una relazione. Usalo come esperienza di apprendimento invece di trasformarlo in un problema più grande di quello che deve essere.



Oroscopo del giorno 28 Maggio 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Questo è un momento espansivo per te. Puoi fare grandi progressi sui tuoi obiettivi, Cancro. La chiave è chiarire qualsiasi errore di comunicazione o disonestà prima di andare avanti. Non preoccuparti di provare a fare progressi. Mantenere tutto su una pista leggera e flessibile ti aiuterà a lavorare in modo più efficiente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti trovarti in una posizione difficile, Scorpione. Vuoi esplodere in un nuovo modo di vivere e ti senti bloccato. Forse ti senti incatenato alla tua routine attuale. Potresti sentire che stai davvero facendo progressi nel mondo, ma desideri ardentemente un rilascio gigante, come una botola che si apre, che ti permetta di fare un salto nel vuoto. Questa porta è sempre aperta.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti essere confuso riguardo alla richiesta di aiuto, Pesci. Le tue solite risorse potrebbero essere occupate da problemi e conflitti che non hanno nulla a che fare con te. Se aiuterai sempre gli altri, avrai messo le esigenze di qualcun altro al di sopra delle tue. Anche se questo può farti sentire bene, è anche un modo per evitare i problemi che devi affrontare.





Buone stelle a tutti!