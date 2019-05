Oroscopo del giorno 31 Maggio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 31 Maggio 2019 Venerdì è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 31 Maggio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Sei attualmente bloccato tra due desideri forti: quello di fare per il tuo piacere e il desiderio di piacere agli altri. L’ impulso ti porta in modo naturale da quest’ultimo, poiché fa parte di te. Sarà difficile per te risolvere questa dissonanza. La soluzione è domandarti il perché senti così forte il bisogno di essere apprezzato.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:La relativa tranquillità di oggi ti consente di ascoltare più attentamente il tuo io interiore. Sei ben consapevole del conto che paghi quando cerchi di ignorare quei segnali intuitivi che a volte senti. Se sei solo ad un certo punto oggi Leone, approfitta del tempo per valutare gli eventi degli ultimi giorni. Potresti avere un’idea di ciò che ti turba.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Ammettilo Sagittario. Hai la tendenza a scappare dai conflitti nelle relazioni. Questo ti può portare in alcune situazioni complicate. Non osi sempre dire quello che pensi, e questo può bloccare la tua energia e la tua determinazione. Cerca di impedirti di scappare oggi. Assumiti la responsabilità delle tue opinioni. Non aver paura di dar loro voce.

Oroscopo del giorno 31 Maggio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti più che mai desideroso di cercare le tue radici familiari. La tua ricerca potrebbe essere così profonda e intensa che potresti persino andare oltre la genealogia e studiare l’archeologia come un modo per imparare a portare un pò di coesione agli strani frammenti di resti di famiglia che scoprirai.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Puoi aspettarti una giornata piacevole, Vergine. Né la famiglia conta, né i problemi di carriera offuscheranno il tuo spirito, poiché tutto sembra procedere senza intoppi e secondo i piani. Inoltre, gli aspetti della giornata sembrano invitarvi ad essere un pò più avventuroso del solito. Ogni impresa artistica o romantica sarà particolarmente appagante.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Pensi che il tuo potere sia aumentato, Capricorno? Potresti non sapere cosa fare con questa nuova forza. Prova a vedere come ti relazioni con i tuoi amici. Potresti migliorare le tue relazioni? Usare il potere è qualcosa che si impara col tempo. Se lo lasci stagnare, creerà alcuni ostacoli.

Oroscopo del giorno 31 Maggio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti rimanere colpito dai poteri di concentrazione e autodisciplina di uno dei tuoi amici. C’è una lezione da imparare, però. Il fatto che tu riconosca queste qualità negli altri significa che stai facendo progressi. Non essere timido, Gemelli!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non c’è dubbio che oggi sarà una giornata eccellente, Bilancia. Puoi trovare soddisfazione che ti fa sorridere e migliora l’umore. C’è la probabilità che tu stia sfidando alcuni dei tuoi valori fondamentali. Mentre è vero che questi valori hanno stabilizzato la tua vita, potresti iniziare a sentire che sono meno rilevanti. L’approvazione dei tuoi cari ti dà la certezza che tutto è possibile.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentire che le tue attuali relazioni sono più complicate che mai, Acquario. Questo perché stai attraversando un periodo in cui molti pianeti stanno cercando di far luce sulle tue motivazioni nascoste. Quando hai finito di analizzare e avere una comprensione di ciò che realmente ti guida, le tue relazioni sembreranno molto più semplici.



Oroscopo del giorno 31 Maggio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:La fiducia e l’efficienza sono i temi del giorno. Desideri ardentemente portare il tuo coinvolgimento romantico al livello successivo? Desideri che il tuo partner acconsenta ad un impegno più profondo? Puoi sfruttare l’energia degli aspetti di oggi per dare al tuo futuro una leggera spinta nella giusta direzione, Cancro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:La previsione è meravigliosa oggi, Scorpione. Forse ti stavi ponendo mille domande su cosa diventerai, soprattutto in termini di carriera. È come se tutta la tua esperienza fino ad ora non avesse più senso. L’aspetto positivo di questa osservazione è che ti darà energia oggi. Vivi per il momento, sii presente e sai che tutto sarà possibile in futuro.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Finalmente capirai che la forza della tua volontà non può sempre determinare tutto, Pesci. Il tuo ego sta picchiando, senza dubbio, ma questo ti aiuterà a maturare. Accetta di essere in errore e rivedi volentieri il tuo giudizio quando necessario. In un certo senso, hai appena finito il tuo primo anno universitario di saggezza!



Buone stelle a tutti!