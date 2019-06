Cybertecture Egg Mumbai: architettura e ingegneria ambientale

Cybertecture Egg Mumbai, India

Un progetto iconico di architettura e ingegneria ambientale

L’equilibrio tra spazio e tecnologia – L’edificio Cybertecture Egg Mumbai, progettato da James Law e dall’ingegnere Ove Arup, dell’omonimo studio Cybertecture International di Hong Kong, è stato commissionato da Vijay Associate (Wadhwa Developers).

Cybertecture Egg Mumbai sorge nel centro commerciale di Mumbai in India ed ha una superficie di circa 33.000 mq che ospita 13 piani di uffici e sul tetto un giardino pensile sopraelevato, che contribuisce a raffreddare la costruzione verso il basso e gli ambienti interni utilizzando la vegetazione naturale.

Cybertecture Egg massimizza le superfici e nella sua costruzione sono stati utilizzati ben il 15% di materiali edili in meno rispetto all’impiego convenzionale per la realizzazione di un edificio delle stesse dimensioni.

La forma è quella di un uovo inclinato da un lato, progettato per ridurre al minimo l’impatto solare ed avere la massima efficienza energetica, supporta piastre del pavimento ad alta efficienza con struttura a guscio in acciaio e non ha colonne costruttive.

Questa struttura è stata pensata per essere il più autosufficiente possibile: è dotata di pannelli solari fotovoltaici e turbine eoliche sul tetto per ridurre al massimo i consumi di energia elettrica, attraverso la termolisi ricicla i rifiuti prodotti e raccoglie le acque grigie sfruttandole per irrigare i propri spazi verdi.

Gli impiegati possono persino personalizzare in base ai propri gusti la vista dalla propria scrivania mediante avanzati sistemi digitali che permettono loro di vedere qualsiasi paesaggio o città del mondo.

Nei bagni sono stati installati sofisticati sistemi di monitoraggio della salute, che analizzano le principali funzioni vitali dei “visitatori”, come la pressione del sangue ed il peso corporeo (in caso di anomalie queste verranno immediatamente inviate ad un medico specialista).

Insomma il futuro è già alle porte!