Oroscopo del giorno 7 Giugno 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 7 Giugno 2019 Venerdì è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 7 Giugno 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Sogni e visioni potrebbero andare e venire oggi Ariete, mentre le pulsioni e le immagini inconsce emergono. Alcune di queste impressioni potrebbero rappresentare vecchi traumi o fobie che devi lasciarti alle spalle. Potresti anche trarre ispirazione creativa da queste percezioni e usarle come base per progetti artistici. Alla fine della giornata potresti sentirti molto più leggero, almeno emotivamente!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Se sei attualmente coinvolto sentimentalmente Leone, puoi aspettarti che il tuo rapporto passi al prossimo livello di impegno. Tu e il tuo partner potreste essere d’accordo a fissare una data del matrimonio. Se sei sposato, potresti decidere di avere un figlio. Se non sei coinvolto, aspettati di conscere qualcuno molto presto. Sei pronto!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti svegli pronto per affrontare il mondo, Sagittario. L’eccitazione e l’entusiasmo riempiranno la tua anima, eppure potresti chiederti da dove viene, dato che nulla è cambiato da ieri. Non perdere tempo a rimuginare! Affronta un corso o un programma di allenamento. Inizia un progetto. Questa energia viene generata dal profondo del subconscio, ma dovrebbe essere incanalata nel mondo reale!

Oroscopo del giorno 7 Giugno 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Eventi sociali o attività di gruppo potrebbero metterti in contatto con molte persone Toro, sia amici intimi che conoscenti occasionali. Può entrare nella tua vita una persona nuova che farà la differenza. Possono sorgere problemi in cui ti senti fortemente coinvolto. Gli altri apprezzeranno la tua sincerità.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Un invito ad un importante evento sociale potrebbe arrivare oggi, Vergine. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per incontrare persone importanti che potrebbero far progredire la tua carriera o che potrebbero essere coinvolte in un settore che ti interessa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Le informazioni raccolte dagli amici potrebbero farti concentrare su un nuovo obiettivo, Capricorno. Potresti avere molte idee sui progetti di cui vuoi occuparti e oggi potresti capire qual’è la priorità. Inizia a muoverti! Qualunque cosa tu scelga di fare, scoprirai ciò di cui hai bisogno ancora prima di iniziare.



Oroscopo del giorno 7 Giugno 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Gemelli, dovresti sentirti fisicamente forte ed energico oggi e pronto ad affrontare qualsiasi cosa ti venga in mente. Questo è un bene, poiché potrebbero presentarsi alcune potenti sfide che porteranno un nuovo obiettivo nella tua vita. Eccitazione ed entusiasmo permeano il tuo intero essere in questo momento. Qualunque cosa ti capiti è probabile che tu la debba affrontare con determinazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Un talento precedentemente non sfruttato potrebbe emergere oggi, Bilancia. Puoi decidere di sprigionare questo talento e promuovere un’abilità che può aiutarti con qualsiasi tipo di lavoro che farai. Questo è sicuramente il giorno giusto, poiché dovresti essere pieno di energia ed entusiasmo, capace di assumere qualsiasi compito. Fisicamente, dovresti sentirti forte e bene. Questa è una giornata piena di sfide e di nuove imprese.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: L’universo ti sta invitando a modificare la tua visione, Acquario. È tempo di vedere il lato più grande, migliore, più avanzato. Ricorda che la vita è uno specchio. È altamente improbabile che tu riceva più di quanto speri. Sogna così in grande, spera in grande, e immagina te stesso nelle stelle. Non fare cattivo uso di umiltà e modestia.

Oroscopo del giorno 7 Giugno 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:La passione spirituale è mitigata dal desiderio romantico di oggi Cancro, e probabilmente vorrai perseguirli entrambi. Forse il tuo partner è incline alla spiritualità come te e ambedue ambite allo stesso scopo. Gran parte della passione che senti proviene dal profondo. Se sei in qualche modo incline alla creatività, potresti voler commemorare questi sentimenti attraverso la scrittura, la pittura o la musica.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:La passione romantica potrebbe motivarti a lavorare per migliorare il tuo aspetto, Scorpione. Potresti decidere di allenarti, cambiare dieta e sperimentare nuovi stili di abbigliamento. È probabile che tu produca i risultati che desideri. Con l’energia e l’entusiasmo che hai oggi, potresti sorprenderti con qualsiasi cosa tu faccia.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Dovresti sentirti particolarmente emotivo oggi Pesci, reagire con forza a quasi tutto ciò che vedi, sia una foto di un disastro naturale che un gattino seduto sulla porta di casa. Spiritualmente, sei motivato e desideroso di saperne di più. Potresti desiderare ardentemente un pellegrinaggio, forse in un santuario sacro o in un altro luogo sacro. Se sei serio, comincia a pianificarlo.





Buone stelle a tutti!