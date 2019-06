Big Bang Hublot: l’orologio con Tormalina Paraìba

Big Bang Hublot

L’orologio impreziosito da una Tormalina Paraìba

Una pietra estremamente rara ed esclusiva, più preziosa del diamante!

Hublot, azienda svizzera di gioielleria, presenta “Big Bang Hublot”: la sua nuova creazione impreziosita dalla preziosa e lucente Tormalina Paraíba.

Una pietra estremamente rara ed esclusiva, basti pensare che in media si estrae una Tormalina Paraíba ogni 10.000 diamanti.

Pietra dal colore unico, un turchese acceso, che affascina i gioiellieri sin dalla sua scoperta, nel 1989, nello stato brasiliano di Paraíba. La sua rarità giustifica anche il prezzo, che supera quello delle pietre preziose tradizionali come il diamante, lo smeraldo o il rubino.

Una pietra magnetica il cui colore nasce dalla fusione di oro, manganese e rame e la cui brillantezza proviene dalla luminosità incandescente che sembra illuminare la pietra dall’interno.

La Tormalina Paraíba è una pietra estremamente rara, ma alcuni tagli sono ancora più esclusivi di altri, come nel caso di questo: il taglio baguette, che richiede pietre colorate perfettamente omogenee.

Per questo motivo c’è voluto un numero 5 volte superiore di pietre grezze per eseguire la prima selezione e poi, dopo il taglio, solo il 70% delle baguette vengono utilizzate (il 30% è scartato per rottura o non omogeneità di colore o qualità).

Una gemma ancora più fragile dello smeraldo, che per essere incastonata richiede un tempo tre volte superiore rispetto al diamante. Il Big Bang Paraíba di Hublot si declina nel Big Bang Unico Paraíba da 45mm, in oro bianco o in King Gold con 48 pietre taglio baguette e riserva di carica di 72 ore.

E si declina anche nel Big Bang One Click Paraíba con cassa da 39 mm ornata da 129 Tormaline Paraíba taglio brillante, 48 taglio baguette incastonate nella lunetta e 11 taglio brillante.

Grazie al suo partner Pierre Salanitro, Hublot usufruisce di un accordo esclusivo con una miniera che opera nel massimo rispetto dell’ambiente e della legalità.