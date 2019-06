Champagne Salon: brinda alla tue estate con stile!

Champagne Salon

La sintesi di un vino straordinario prodotto poco più di 30 volte in un secolo

Champagne Salon, Le Mesnil sur Oger , Francia – Siamo nel 1911 quando, grazie all’immaginazione visionaria di un ricco pellicciaio Eugéne Aimé Salon, nacque una micro-produzione di Champagne destinata esclusivamente al consumo interno alla famiglia.

Da qui la scelta delle migliori parcelle disponibili sui terreni di Mesnil sur Oger, il regno dei Blanc de Blancs, e l’inizio di una produzione di un grande Blanc de Blancs, uno dei primi in assoluto.

Dal 1920 si passò poi alla commercializzazione destinata al pubblico e fu quindi creato il marchio, tra i più elitari di quell’epoca. Ma tutto sommato anche oggi il prestigio, la classe e l’esclusività di Salon è rimasta intatta.

Forse perché non è proprio cosa di tutti i giorni concedersi il lusso di bersi un vino che dalla sua nascita ha avuto solo una trentina di millesimi messi in vendita! Vini venduti ovviamente a caro prezzo, vini di cui se ne parla tanto ma se ne beve poco.

Champagne Salon è il livello più alto possibile di un purissimo Blanc de Blancs sui terreni vocatissimi di Le Mesnil sur Oger, il grand cru più prestigioso della Cote de Blancs.

Ad oggi Salon continua ad essere una delle poche maison a produrre una sola etichetta e solo in annate eccellenti. Salon produce massimo 60.000 bottiglie ogni anno da vitigni che hanno un’età variabile dai 25 ai 40 anni. Il vino fa una prima fermentazione in contenitori d’acciaio per poi rimanere sui lieviti per non meno di 10 anni nelle cantine poste sotto la maison.

L’approccio olfattivo non è facile perché tutt’altro che immediato. È complesso ed elegante, pulitissimo. Freschissimo all’estremo, ha note floreali e di frutta esotica, mineralità ed erbe aromatiche. Finale salato, sempre fresco, e lunghissimo.