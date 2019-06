Oroscopo del giorno 13 Giugno 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 13 Giugno 2019 Giovedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 13 Giugno 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere timido quando si tratta di esprimere le tue emozioni oggi, Ariete. Questa potrebbe essere una cosa rara per te. Le altre persone potrebbero chiedersi se hai qualcosa che non va. La verità è che potresti sentirti come se avessi bisogno di calmarti e concentrare maggiormente la tua attenzione verso l’interno invece di dirigerla verso l’esterno. Non chiedere aiuto agli altri per risolvere i tuoi problemi. Occupati di loro da solo. Stai attraversando un periodo introspettivo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Dovresti essere di buon umore Leone, anche se potresti avere difficoltà a esprimere pienamente te stesso. Forse senti che c’è qualcuno che tiene d’occhio ogni tua mossa. Potresti sentirti come un bambino in classe mentre viene osservato dall’insegnante. Non essere intimidito!



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Potresti sentirti come un cucciolo che è stato lasciato fuori per la prima volta, Sagittario. L’aria è calda e sei pieno di energia. Sei pronto a correre sui campi e sulle colline. Sfortunatamente, sei legato a un palo e non puoi andare avanti. Il tuo cuore è pronto a volare, ma qualcosa oltre il tuo controllo ti tiene fermo dove sei.

Oroscopo del giorno 13 Giugno 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Potresti non sapere in che direzione andare, Toro. Potresti essere emotivamente appesantito da sentimenti e ricordi che ti legano al passato. Cerca di non lasciare che i tuoi pensieri vengano bloccati in uno di questi scenari.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere la sensazione che, nonostante tutto il duro lavoro che hai svolto, manchi ancora qualcosa, Vergine. C’è ancora una lunga strada da percorrere, indipendentemente dagli obiettivi che hai raggiunto finora. Forse stai cercando un momento tenero con la persona amata. Smetti di cercare in lungo e in largo per una cosa che è proprio sotto il tuo naso.

CAPRICORNO ⭐ TOP:Potresti sentire una strana tensione. Sembra che nulla di ciò che dici o fai sia giusta, Capricorno. Cerca di non portare le tue aspettative troppo in alto. Lascia andare l’idea che le cose funzioneranno esattamente come vuoi tu. Potresti anche non sapere cosa è meglio per te alla fine.

Oroscopo del giorno 13 Giugno 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: La tua mente potrebbe andare in molte direzioni diverse, con idee fantastiche su come le cose dovrebbero essere fatte, Gemelli. La difficoltà è comunicare queste idee in un modo che ha senso. Gli altri potrebbero vederti come una minaccia alla loro autorità. Forse sentono che le tue idee indebolirebbero i loro piani, quindi li rifiutano. Non arrenderti. Combatti per il tuo diritto di essere ascoltato e rispettato.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: La libertà potrebbe essere un tema importante per te oggi, Bilancia. Stai cominciando a dubitare su una persona, un lavoro o un impegno preso? Cercare di capire cosa vuoi e quello di cui hai bisogno nella vita è a volte più facile a dirsi che a farsi. Non rimanere bloccato su un concetto. Fai del tuo meglio per prendere le cose gradualmente.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Potrebbe essere difficile per te mantenere l’autodisciplina, Acquario. La tua natura infantile vuole uscire e giocare. Emotivamente, sei ansioso di scatenarti e seguire la tua natura giocosa e istintiva, ma il tuo senso di responsabilità ti trattiene. Questa difficile tensione interna può essere la causa dell’irritazione in molte aree della tua vita. Fai del tuo meglio per raggiungere un luogo di equilibrio e armonia.

Oroscopo del giorno 13 Giugno 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:In una conversazione filosofica o politica, non esitare a scoprire i tuoi pensieri, Cancro. I tuoi esempi potrebbero essere estremi, ma i tuoi principi sono sani. La tua prima reazione potrebbe essere quella di cambiare argomento. È meglio ammettere che non conosci la risposta o non capisci la domanda.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Sei il liquido che prende la forma del suo contenitore, Scorpione. Anche se questo può sembrare il modo più semplice di fare le cose, potresti scoprire che in realtà è causa di grande frustrazione per te e per gli altri. Le persone possono essere infastidite dal fatto che segui sempre la guida di qualcun altro invece che prendere l’iniziativa. Cerca di essere più assertivo pur continuando a essere accomodante.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se non sei d’accordo sull’argomento della discussione, dillo Pesci. Fare domande è una parte importante dell’apprendimento. Non dovresti aver paura di chiedere. La comunicazione può assumere un tono serio e le discussioni intellettuali si surriscaldano. Raccogli argomenti politici a tavola e offri a tutti la possibilità di discutere. Non cercare di cambiare argomento per evitare la conversazione.



Buone stelle a tutti!