Riva 90’ Argo: nome mitologico e design avveniristico

Riva 90’ Argo: la novità del 2019

Un nome mitologico e un design avveniristico

Elementi di bellezza e perfezione all’altezza di un mito contemporaneo

Miami – Mitologico nel nome, avveniristico nel design e super tecnologico nelle soluzioni installate a bordo. Riva 90’ Argo è il nuovo 27 metri presentato in anteprima mondiale a Miami con una festa privata per 200 invitati. Questo inedito flybridge presenta linee filanti e dinamiche, in un corpo di 28.49 metri di lunghezza per 6.50 di larghezza.

Argo richiama il family feeling dei suoi due predecessori Riva 100 Corsaro e 110 Dolcevita, dall’esterno fino ai dettagli interni. Il nome, per chi non lo ricordasse, richiama la prima barca mai costruita, sulla quale navigarono i famosi Argonauti guidati da Giasone, alla ricerca del vello d’oro.

Nato dalla collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio fondato dal designer Mauro Micheli insieme a Sergio Beretta, Comitato Strategico di prodotto Ferretti Group presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, e Dipartimento Engineering; il nuovo flybridge possiede elementi caratterizzanti nel design degli esterni, come la grande finestratura a scafo, le lunghe vetrate a tutt’altezza in coperta e le potenze laterali con superfici in cristallo a poppa, che esaltano ulteriormente l’aerodinamicità del profilo.

Ancora una volta Riva riesce a innovare con un modello che rappresenta perfettamente il know-how nautico Made in Italy con elementi di bellezza e perfezione all’altezza di un mito contemporaneo.

Per rispondere alle esigenze degli armatori americani, Riva 90’ Argo propone in via esclusiva anche un allestimento alternativo del pozzetto, nel quale è previsto un ambiente con mobile bar e due sedute, due sofà e coffee table firmati Paola Lenti.

E’ questo il layout di Riva 90’ Argo presentato in anteprima mondiale!