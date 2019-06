Diorshow Makeup: lo sguardo dell’estate

La collezione makeup dell’Estate 2019

Diorshow Makeup: uno sguardo intenso e volumizzato per le tue notti d’estate

In questa estate 2019 Dior accende i riflettori sullo sguardo. Ecco i nuovi prodotti della collezione Diorshow Makeup che conferiranno un tocco di glamour e magia alle tue notti d’estate.

Dior presenta il nuovo Diorshow Pump ‘N’ Volume HD, il primo mascara squeezable che dona alle tue ciglia un volume XXL immediato, un effetto ciglia moltiplicate per uno sguardo intenso come non mai!

Nel 2017, Dior aveva già lanciato un mascara innovativo: Diorshow Pump ‘N’ Volume, il primo capace di volumizzare le ciglia. Su questa scia innovativa propone oggi la versione potenziata di questo prodotto che, grazie ad una inedita combinazione di cere, dona oltre al volume anche una definizione perfetta.

Le ciglia risultano rivestite una ad una, definite e volumizzate senza apparire appesantite: grazie all’innovativo sistema del “strizza e dosa”, l’applicatore è caricato della giusta quantità di mascara per volumizzare al massimo senza incorrere nel rischio degli antipatici ed antiestetici grumi.

A completare il make up occhi firmato Dior, anche i nuovi Diorshow Pump N2N Brow, per sopracciglia più folte caratterizzate da un finish naturale: il primo mascara per un risultato modulabile, dal più naturale a quello più intenso.

Una formula arricchita con Vitamina E, B55 e B8 per sopracciglia più folte e soprattutto più strutturate. 5 nuance per 5 cromie differenti da abbinare volendo alle matite retrattili Dior Show Brow Styler.

E per concludere il focus occhi firmato Dior: 3 nuove sorprendenti palette ispirate alle borse Dior Oblique: un’edizione limitata composta da un tris di effetti multisfaccettati, declinati in quattro diverse armonie couture.

Colori metallizzati, mat e glitterati per realizzare uno smoky look personalizzato, più semplice o più complesso in base alle occasioni d’uso.