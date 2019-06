Tendenza Tinte Fluo design 2019: osare con il colore

Colori accesi e la casa prende vita

Un nuovo modo di concepire e rivoluzionare gli ambienti

Tendenza Tinte Fluo design 2019 – L’arredo fluo richiama gli anni ’80, ispirandosi a telefilm come Miami Vice, cattura il lato eccentrico e pittoresco delle boutique della Florida. I colori accesi, in particolar modo quelli fluorescenti, possono dar vita a nuovi ambienti, sdrammatizzando ciò che è “troppo” classico o antico, ed esaltando gli arredi moderni e contemporanei.

Le tinte fluo irradiano ed illuminano le stanze, sia indoor che outdoor e mettono decisamente di buon umore.

Secondo gli studi sui colori, se la mattina troviamo colori forti e vivaci, il risveglio sarà più piacevole, allegro ed energico. Le tinte fluo si sposano bene sia negli ambienti scuri, illuminandoli, che in quelli chiari, portano vivacità; “svecchiano” gli arredi e donano carattere alla casa. Se su lungo raggio ci stancassimo di questi dettagli sarà sufficiente rimuoverli o sostituirli, o in caso di pareti, porte e cornici, andranno semplicemente ritinteggiati.

Il giallo fluo per esempio, è perfetto se utilizzato su alcuni elementi strutturali come scale, stipiti, porte, termosifoni e cornici. Le tinte arancioni sono particolarmente indicate per la cucina, il blu elettrico per i bagni, il verde ed il rosa sono favolosi in sala e in giardino.

Colorare mensole e arredi antichi con tonalità fluo porterà a nuova vita i vostri vecchi mobili e sarà una soluzione di design e restyling decisamente economica ed originale. Personalmente consiglio di scegliere un colore dominante in ogni ambiente e di usare la stessa tinta, nell’indecisione potete rischiare e mischiare più tonalità. Se agite con gusto e moderazione non ve ne pentirete sicuramente!

Attenti però a non farvi prendere la mano, i colori fluorescenti sono perfetti se usati a piccole dosi, per esaltare e rendere caratteristici gli ambienti, non bisogna esagerare!