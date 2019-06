Jacuzzi Novità 2019

Quando benessere fa rima con lusso

A casa tua un’esperienza di benessere a 5 stelle

Jacuzzi Novità 2019 – Chi di voi non ha sognato almeno una volta di concedersi un bel bagno rilassante in una Jacuzzi?

Famosa per la produzione di vasche idromassaggio, Jacuzzi è la multinazionale americana diventata negli anni un vero e proprio status symbol di lusso, tanto da inventare diversi progetti tra i quali Jacuzzi Hospitality, dedicati a tutte le strutture alberghiere che fanno del benessere una nuova opportunità di business.

Ma Jacuzzi non si ferma mai ed arriva a presentare una grande novità: Skylounge Outdoor, la nuova vasca idromassaggio per esterno. Skylounge Outdoor può essere utilizzata in ogni stagione, grazie al sistema di filtrazione, alla disinfezione ClearRay e al riscaldatore automatico. Le bocchette massaggiano in modo mirato diverse parti del corpo in funzione della posizione assunta. E per atmosfere suggestive dopo il tramonto, la luce led subacquea multicolore dipinge l’acqua e aggiunge magia all’ambiente.

Jacuzzi presenta inoltre una nuova categoria di prodotto dotata di tecnologia Swirlpool, infusore di sali integrato e cromoterapia. Il suo nome è Arga: molto più che una vasca.. una vera e propria esperienza di benessere! I sali da bagno, ricavati da elementi naturali, sono pensati per andare incontro alle diverse esigenze e a chi vuole concedersi a casa un vero e proprio trattamento benessere personalizzato e rigenerante.

Arga è un trattamento in grado di ridefinire l’armonia psicofisica del corpo e della mente grazie a tre caratteristiche uniche e distintive: la tecnologia Swirlpool che comprende un lieve vortice d’acqua che circonda tutto il corpo dando vita ad un caldo abbraccio; Whisper+ Technology ovvero la dolcezza di un suono tenue e delicato per istanti di vero relax e la Cromoterapia che, con rilassanti giochi di luce, genera un momento personale di benessere.

Non ci resta che augurarvi… buon relax!