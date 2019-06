BMW F 850 GS: il test drive di TopLook da Nivola Style Rimini

BMW F 850 GS: la chiave di volta

Da 12800€, comprensivo di immatricolazione e chiavi in tasca, perché non le usere più! Cambio radicale di marcia per la nuova BMW F 850 GS, e tutto accade in un quick (shift)!

Resta solo il nome della piccola Gelande Strasse.

Tutto muta e si evolve raggiungendo standard da prima della classe, strizzando l’occhio alla sorellona.

Arrivo un po’ titubante alla concessionaria Nivola Style di Rimini. Abituato al mio bicilindrico ad aria, cosa mi devo aspettare dalla nuova BMW F 850 GS ?

Una volta espletate le formalità per il test la mia Guida inizia l’indottrinamento alla Tecnologia.

Partiamo subito dalla chiave. Che c’è, ma non serve.

Perchè con il sistema keyless scordatevi graffi vicino alla zona accensione e serbatoio.

Basta averle in tasca e con un semplice click all’accensione che la moto si anima. S’illimina!

Il futuristico cruscotto TFT prende vita, pronto a snocciolare una miriade d’informazioni attraverso il il nuovissimo “manettino” sulla manopola di sinistra.

Dall’ABS disinseribile alle modalità di guida Rain e Road, passando per gli intervalli di manutenzione fino alla possibilità di riscaldare le manopole (optional).

Ovviamente l’unico mio pensiero era capire l’indole di questa “piccola” viaggiatrice. Ed una volta fatto un piccolo riepilogo e fissato l’orario per riportare la GS, allaccio il casco, metto la prima e rilascio la frizione.

Darle della piccola GS è un affronto, perchè in meno di due curve vi farà cambiare idea.

I 229kg di peso (in ordine di marcia) sembrano infatti dimezzarsi una volta in movimento.

Vuoi per il differente posizionamento del serbatoio della benzina, che se nel modello precedente occupava la zona sottosella/codone, ora viene ricollocato nella sua canonica posizione, in mezzo alle gambe del pilota. Ma le masse risultano ora centralizzate e la dinamica di guida ne beneficia attivamente.

Le sue doti di leggerezza e di agilità inoltre sopperiscono alacremente a potenze a tripla cifra.

I suoi 95 cavalli a 8250 giri al minuto si fanno sentire, certo, ma non vi faranno mai ritrovare in strani equilibrismi con la ruota anteriore ad altezza viso.

Hanno verve a sufficienza per farvi divertire nel misto, senza dovervi preoccupare troppo a scalare una marcia o buttarne dentro un’altra. Su per i tornanti infatti mi sono ritrovato spesso a giocare tra le curve semplicemente usando il gas.

Il nuovo motore da 853cc, non più Rotax, ma assemblato sotto direttive BMW Motorrad in Cina, oggi è quanto di meglio si possa chiedere per il commuting urbano e le trasferte a medio/lungo raggio.

Non strappa in quarta a 40km/h, ma anzi, riprende con brio fino al punto di coppia massima pari a 92 Nm a 6000 giri al minuto, ed osare con l’acceleratore diventa un obbligo.

Le strade extraurbane diventano così tela su cui pennellare le curve.

Perchè è la guida rotonda quella che più esalta il suo carattere da Gran Turismo.

Sia chiaro, non è una sportiva pura, e se vi ritroverete a voler forzare una staccata buttandola in curva con decisione, lei vi risponderà con ondeggiamenti, sempre sotto controllo, ma indigesti.

A tutto c’è rimedio però: perchè se i 95 cavalli a disposizione sono sempre gestibili e sotto controllo, con le sospensioni attive (optional) il carattere della BMW F 850 GS, cambia e viene incontro anche a coloro che non disdegnano “due pieghe” all’arrabbiata, quasi infischiandosene del cerchio da 21 pollici, più propenso a sterrati e strade bianche che a curve a medio e lungo raggio.

La moto aveva inoltre il nuovissimo cambio elettronico Gear Shift Assistant Pro.

Dimenticatevi della frizione, pensa a tutto il sensore posizionato all’altezza della vostra caviglia sinistra. E che voi vogliate scalare o aumentare una marcia, basta un tocco di punta, che al resto pensa lui.

“Com’è?”, vi starete domandando. In tutta onestà ho sempre usato la frizione, vuoi per abitudine, vuoi per la sensazione di sentirmi sempre parte attiva sulla moto ho sempre guidato in modo tradizionale, ma la dimostrazione arriva direttamente dal titolare, in nemmeno 20 metri butta dentro una marcia dietro l’altra con la mano sinistra alzata. Ubi maior..

Arrivo al porto, chiedo a Chiara di saltar su, per un ultimo rapido giro di giostra.

La donna del mare ha detto sì.

Perché, se per il pilota l’ergonomia è fondamentale per entrare in sintonia col mezzo, il comfort per il passeggero è lo statement e la porzione di sella dedicata a chi siede dietro è in realtà una poltrona a tutti gli effetti.

La triangolazione di seduta è comoda e non stanca mai le gambe di chi ha cuore di seguire la danza tra le curve.

Il tempo giunge al termine e la moto torna in concessionaria.

Messa alla frusta, strizzata e goduta, posso dire di essere soddisfatto dei progressi che BMW ha fatto con la nuova GS 850.

I più smaliziati chiederanno una ventina di cavalli in più, snaturando e compromettendo però un progetto nato per fare altro.

Per chi è?

Per chi cerca una moto tutto fare, da usare veramente a 360 gradi, dalla scampagnata a qualche passo, fino ad addentrarsi in un sentiero o andare semplicemente a lavoro, in tutta tranquillità e sicurezza, ha trovato la chiave di volta.

Concessionaria Nivola Style Rimini

Via Nuova Circonvallazione, 27

47900 Rimini (RN)

info@nivolastyle.it

0541-791661