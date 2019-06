Oroscopo del giorno 22 Giugno 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 22 Giugno 2019 Sabato è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 22 Giugno 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: C’è un fuoco che brucia in te oggi, Ariete. Stai attento a come lo userai. Potresti offendere qualcuno se ti ecciti troppo e non riesci a notare come il tuo atteggiamento arrogante colpisce le persone che ti stanno intorno. Prendi la tua gioia e diffondila nel collettivo responsabilizzando gli altri. Ti sentirai meglio con te stesso e ti farai più amici.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi sarai il re della festa, Leone. Tutti vorranno parlarti. Grandi transizioni stanno accadendo nella tua vita proprio adesso, e dovresti guardare come puoi adottare nuovi principi e atteggiamenti in questa direzione. Le tue emozioni suggeriscono un approccio non convenzionale alla giornata. Le cose che imparerai potranno essere cose che vorrai incorporare nel tuo essere a lungo termine.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Perché passare questa giornata con dubbi o paure, Sagittario? Hai tutti i motivi per essere felice. Le cose che proietti oggi nel mondo si dimostreranno estremamente favorevoli. Non esitare a goderti questa giornata al massimo. Le persone saranno desiderose di partecipare a qualsiasi cosa ti stia succedendo. Finché rimarrai sicuro di te stesso, tutti gli altri saranno d’accordo.

Oroscopo del giorno 22 Giugno 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Potresti dover rafforzare la tua pelle oggi, Toro. Non scrivere automaticamente qualcuno a causa di un’azione che ritieni offensiva. Consenti agli altri di avere le loro opinioni e rispetta il loro diritto di esprimerle apertamente. Mantieni una mente aperta e non giudicare. Mantieni un atteggiamento diplomatico e tieni i tuoi pensieri critici per te.

VERGINE ⭐ TOP:A meno che tu non voglia entrare in una battaglia intellettuale oggi, potresti voler restare a casa, Vergine. Ma questa battaglia di intelligenza potrebbe anche avvenire nella tua cucina, quindi forse dovresti fare una lunga camminata da solo ed evitare gli altri. O semplicemente preparati per la battaglia. Le persone non sono propense a essere molto sensibili alla tua causa, quindi indossa l’armatura.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Sii aggressivo con i tuoi pensieri oggi, Capricorno. Potresti sentirti emotivamente distaccato. Sicuramente vorresti la tua libertà. Passa un pò di tempo da solo a sistemare le cose. Un ex di anni fa potrebbe riapparire, quindi non essere troppo sorpreso quando si presenterà.



Oroscopo del giorno 22 Giugno 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Abbandona oggi tutti i vincoli mentali, Gemelli. L’unica cosa che ti trattiene potrebbe essere la tua mente. Non temere il fallimento. Le carte sono a tuo favore. Avrai successo! Le tue emozioni sono forti e attive. Le cose stanno andando bene per te, quindi parla apertamente.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Trascorri del tempo con buoni amici oggi, Bilancia. Condividi la cena con le persone che ami e sentiti libero di essere generosa con il cibo e le bevande. Hai la possibilità di controllare praticamente ogni situazione. Ricorda agli altri che fanno parte di un tutto più grande e che lavorare insieme è la chiave per realizzare grandi progetti. Ispira gli altri a essere il meglio che possono essere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Cosa stai aspettando, Acquario? Tutto quello che devi fare è brillare. Hai l’opportunità di unirti a gruppi potenti oggi, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti. Fai cose che miglioreranno il tuo stato attuale in una situazione legata alla finanza. Il tuo acuto spirito e le informazioni a portata di mano ti saranno utili.

Oroscopo del giorno 22 Giugno 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐ TOP: Oggi potresti avere difficoltà a connetterti con gli altri, Cancro. Le persone possono essere dure senza motivo. Cerca di non eccedere troppo emotivamente. Tieni una distanza di sicurezza tra te e il dramma che ti circonda. Il prossimo passo che potresti fare è cadere nelle sabbie mobili, quindi assicurati che ci sia un buon amico nelle vicinanze per tirarti fuori.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Le cose inaspettate sono in arrivo ed è meglio essere preparati emotivamente e fisicamente. Potresti essere piuttosto indeciso, ma quando agisci, le tue mosse si manifestano in brevi, potenti raffiche. Lavora per mantenere i tuoi sogni in movimento. Ci sono persone là fuori che hanno le risorse necessarie per avere successo. Fai amicizia con loro e condividi i tuoi obiettivi.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Liberati da ogni rimpianto, Pesci. La colpa è inutile. Non fa bene a nessuno. Le tue emozioni sono volatili e capaci di esplodere inaspettatamente. Sentiti libero di lasciare andare tutto. Oggi non è il giorno migliore per chiedere comprensione, ma non dovrebbe comunque essere questo il tuo obiettivo. Solo tu ti puoi ripulire dai problemi negativi che stanno fluttuando nel tuo cuore e nella tua mente.