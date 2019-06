Agenzia di comunicazione Rimini: Exellent Service la Tecnologia per la tua Immagine

Phantom 4 è l’ultimo nato della serie DJI Phantom di fascia alta. Un velivolo con numerose funzionalità avanzate tra cui una nuova tecnologia che permette di evitare gli ostacoli in modo automatico. Inspire 2 rileva ostacoli fino a 30 metri di distanza, consentendoti di volare in condizioni di sicurezza fino a una velocità di 54 km/h.

Per risultati strabilianti nel mondo dell’immagine, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Ora ai tradizionali shooting fotografici è indispensabile abbinare delle riprese video realizzate con i droni: in grado di cambiare “il punto di vista” di un set.

Come già saprai, per essere al passo con gli standard pubblicitari odierni e rendere ancor più forte una campagna di comunicazione, è necessario avvalersi di immagini emozionanti, evocative, che arrivino dritto al cuore del consumatore finale.

Distinguersi per non estinguersi è infatti lo slogan del loro Brand.