Oroscopo del giorno 29 Giugno 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 29 Giugno 2019 Sabato è il segno dell’Acquario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 29 Giugno 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi confida in tutte le tue azioni, Ariete. C’è molto potere nelle tue parole. C’è un’enorme quantità di informazioni che devono essere scambiate e tu sei al centro. Ciò che apprendi potrebbe essere molto importante. Partecipa attivamente alle conversazioni.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: La tua mente è molto chiara oggi, Leone. Assicurati di aiutare te stesso e gli altri. Prenditi cura di tutte le attività che richiedono una grande quantità di capacità intellettuali. Hai una straordinaria capacità di capire qualsiasi problema. Comunica con fiducia. Contatta persone che non senti da un pò. Saranno piacevolmente sorpresi di sentirti!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua mente è tagliente come un coltello oggi, Sagittario. C’è un grande potere dietro i tuoi pensieri, quindi usalo saggiamente. Prendi questa energia per lavorare e guarda quanto riesci a realizzare. La chiave è mettere il cervello in movimento. Andare avanti con nuove idee e non guardare indietro. L’esitazione ti farà vacillare.

Oroscopo del giorno 29 Giugno 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi qualcosa nel silenzio non ti sembra giusto, Toro. Continua a parlare. Alla fine qualcuno dirà qualcosa di significativo. Tieni le orecchie aperte per nuove opportunità. Lo sconosciuto che passa per strada mentre vai a prendere un caffè potrebbe diventare il tuo nuovo migliore amico.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Prendi il controllo del problema quando vedi che qualcosa deve essere fatto. Gli altri potrebbero comportarsi in modo avventato e vedere le cose diversamente da te. Non cambiare il tuo punto di vista solo per renderlo più comprensibile agli altri. Se le persone sono sulla tua strada, affrontale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Cosa stai aspettando, Capricorno? Non incontrerai nessuno di nuovo rimanendo sempre in casa. Non diventerai una rock star se non prendi in mano uno strumento. Non fare niente a metà oggi. Se ami qualcuno, diglielo. Non sai mai cosa succederà domani. Prendi il controllo ed esprimi i tuoi veri sentimenti.



Oroscopo del giorno 29 Giugno 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Nonostante tutta la tua rabbia, sei ancora solo come un topo in gabbia. Esci dalla tua tana, Gemelli. Le influenze delle altre persone possono causare una seria trasformazione nella tua mente. Lascia che i tuoi sistemi di credenze si sciolgano per trasformarsi in altri schemi mentali. Prendi in considerazione nuovi modi di vivere. Fai cose nuove per uscire dalla solita routine quotidiana.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sarai in grado di pensare chiaramente oggi, Bilancia. Fai del tuo meglio e lascia che le persone facciano le loro. Non soffermarti sui drammi degli altri. E’ un ottimo momento per investire in un nuovo gadget o in un dispositivo per la tua casa. Spendi per renderti la vita più facile.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Non perdere tempo oggi, Acquario. Agisci con coraggio. Tocca la tua natura primitiva e fai attenzione al vento. La tua intelligenza e la tua mente acuta ti offrono tante opportunità. Niente sfuggirà alla tua attenzione. Divertiti con giochi di ingegno e puzzle che esercitano il tuo cervello.

Oroscopo del giorno 29 Giugno 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Potresti essere ansioso di dire cosa ti passa per la testa oggi, Cancro. Le parole sono sulla punta della lingua e non hai paura di lasciarle uscire. Stai attento però perché potrebbero sembrare più aspre di quanto pensi. Sii sensibile alle emozioni degli altri. Non scaricare i tuoi problemi sugli altri.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Non aspettare un invito per dire la tua opinione, Scorpione. Nessuno ti chiederà cosa pensi. Esprimiti. Hai dato ad altre persone un sacco di tempo per dire la loro. Adesso è il tuo momento. Non essere un osservatore. Diventa un giocatore attivo e aiuta a modellare la conversazione e gli eventi della giornata con le tue potenti parole e con i tuoi pensieri.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:C’è una forza potente che ti spinge ad agire oggi, Pesci. Qualcuno potrebbe essere contrario ai tuoi obiettivi e cercare di fregarti. Non lasciare che le persone ti sorprendano. Hai altrettanto diritto di esprimere le tue opinioni come chiunque altro. Usa il potere della tua mente per emergere in ogni situazione. La libertà è uno stato d’animo!