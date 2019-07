Yamaha Sette: D&G Motorsport Rimini rappresenta l’Italia

Yamaha Sette: la due ruote di D&G Motorsport rappresenta l’Italia

Yamaha Sette – Sul palcoscenico del progetto Yard Build “Back to the dirt” all’autodromo nazionale di Monza, 9 bike builder provenienti da altrettanti 9 Paesi europei, si sono sfidati nella realizzazione del progetto più originale su base XSR700.

Ispirazione off-road, colorazioni iconiche Yamaha, nessun taglio e ispirazione anni Settanta e Ottanta: sono queste le regole alle quali si sono attenuti i partecipanti giunti da Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera.

A rappresentare l’Italia il dealer ufficiale D&G Motorsport di Rimini e Carpi, con il progetto “Yamaha Sette” con idea e design di Oscar Tasso.

La D&G Motorsport decide di interpretare a pieno il tema sposando totalmente l’idea di Oscar, il quale trae ispirazione da una moto che è diventata icona e ha fatto la storia dei rally africani: la Ténéré della Parigi Dakar di fine anni ‘70/’80.

Nasce così una moto moderna con ispirazione dal passato.

Per far sì che la moto potesse essere utilizzabile anche in fuoristrada,l’Xsr7 di serie e’stata modificata nelle sospensioni adottando parti di altri modelli Yamaha, infatti la forcella proviene dalla SCR 950; mentre l’ammortizzatore posteriore è stato progettato appositamente per ottenere maggior luce da terra.

Numerosi gli interventi realizzati sulla moto: dal nuovo serbatoio in alluminio, nuovo scarico e ruote a raggi, tutto progettato e realizzato per la “SETTE”.

Una sfida internazionale combattuta attraverso la ricerca di tutti quegli elementi del passato in grado di vestire una moto moderna e competitiva in pista.

