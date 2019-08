Oroscopo del giorno 25 Luglio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 25 Luglio 2019 Giovedì è il segno dei Pesci è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 25 Luglio 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Smetti di essere un fattore abilitante per qualcuno a cui tieni, Ariete. Potresti lasciare che qualcuno continui un pericoloso comportamento di dipendenza semplicemente perché vuoi evitare uno scontro. Renditi conto che questo comportamento non va bene per nessuno di voi. Più continui a perpetrare la menzogna, più danneggerai tutte le parti coinvolte. Sii aperto e onesto!

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Dai ai tuoi cari l’attenzione di cui hanno bisogno oggi, Leone. Non lasciar passare un altro giorno senza dirgli che li ami. La vita è breve e si accorcia ogni giorno che passa. Sei responsabile dei tuoi sentimenti. Non fare la vittima. Sperimenterai più dolore e risentimento in seguito.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Può sembrare che nessun lato del letto sia il lato giusto in cui svegliarsi oggi, Sagittario. L’unica soluzione potrebbe essere quella di tornare nel mondo dei sogni, se puoi. Se non puoi invece, concentrati sul tuo cuore, perché sta cercando di dirti che ha bisogno di attenzione. Le emozioni potrebbero essere molto alte, quindi fai attenzione a come tratti te stesso e gli altri.



Oroscopo del giorno 25 Luglio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Potresti avere dei problemi con il cibo, Toro. Forse il tuo senso di autostima non è al massimo e stai cercando di compensare sabotando la relazione con il tuo corpo. Il cibo è un alimento sano di cui hai bisogno per sopravvivere. Il tuo corpo merita rispetto e devi dargli il giusto carburante di cui ha bisogno per essere sano.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Non scappare dalla tensione oggi, Vergine. Qualsiasi stress emotivo che senti sarà aggravato se non viene affrontato immediatamente. Più affronti il presente, meno te ne pentirai in futuro. Risolvi qualsiasi situazione noiosa che si presenta e vai avanti. Le persone potrebbero non comprendere le tue esigenze e preoccupazioni finché non le dirai chiaramente.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Forse oggi le tue parole vengono usate contro di te in modo tale da farti sembrare il cattivo della situazione. Quando si tratta di aprire un dibattito in cui sei menzionato, fai sapere all’altra persona che deve analizzare il tuo comportamento e no te come persona.

Oroscopo del giorno 25 Luglio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Se c’è un problema con il tuo partner, questo è il momento giusto per affrontarlo, Gemelli. Non trattenerti solo per mantenere l’equilibrio nella relazione. Non sacrificare la tua tranquillità per evitare di far dondolare la barca. Rifiutare di affrontare la realtà solo per mantenere una bella facciata non sta facendo bene a nessuno. Sii onesto con te stesso, con i tuoi sentimenti e con le altre persone.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Smetti di nasconderti dietro la tua barriera intellettuale, Bilancia. Giocare non ti porterà da nessuna parte. La vera forza è alzarsi e dimostrare che puoi dire quello che senti in ogni situazione, specialmente riguardo a una persona cara. Se senti il bisogno di dire qualcosa, fallo. Non aspettare che la situazione si intensifichi in una discussione malsana prima di aver finalmente messo in evidenza i tuoi sentimenti.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Puoi dire una cosa un minuto e quello dopo il contrario, Acquario. Pensa bene a cosa vuoi dire prima di farlo. Non dire tutti i tuoi pensieri ad alta voce in modo che gli altri li possano sentire. Potrebbe derivarne confusione!



Oroscopo del giorno 25 Luglio 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:L’intensità della giornata può portare un’inaspettata opposizione, Cancro. Che sia verbalizzato o meno, gli scontri sono abbastanza reali. Non sottovalutare le emozioni di una persona cara. Affronta questi problemi e sii realistico riguardo alle loro soluzioni. Nessuno si aspetta che tu abbia tutte le risposte, quindi non fingere. Siamo tutti umani e tutti commettiamo errori.



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Smetti di voler provare le emozioni di tutti gli altri e concentrati sulle tue, Scorpione. Essere empatici è certamente lodevole, ma ad un certo punto devi affrontare la musica e guardarti allo specchio. Fai una chiara distinzione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Esprimi i tuoi sentimenti. Chiedi aiuto se ne hai bisogno. Le altre persone non sono lettori della mente. Probabilmente non hanno idea di cosa stai provando.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tensione nell’aria potrebbe essere ciò di cui hai bisogno per diventare più consapevole dei problemi del subconscio che influenzano il tuo comportamento, Pesci. C’è molto che devi toglierti dal petto. Più sarai onesto sul dolore che le persone ti hanno causato, più amore scorrerà in futuro. Apri i canali di comunicazione.