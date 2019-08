Oroscopo del giorno 26 Luglio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 26 Luglio 2019 Venerdì è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 26 Luglio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Oggi le cose possono diventare un pò confuse, Ariete. Non pensare di dover dare un senso a tutto. In effetti, potrebbe essere impossibile. Qualunque cosa tu faccia, assicurati di essere te stesso. Lascia trasparire la tua natura creativa. Le altre persone sono piuttosto malleabili, quindi dovresti prendere l’iniziativa in qualsiasi situazione. Assicurati di essere rispettoso dei bisogni degli altri.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Di fronte a dieci antipasti di un menù, potrebbe essere difficile sceglierne solo uno. Ordinane due o più, Leone. Non lasciare che l’indecisione ti ostacoli e non vederla come qualcosa di negativo. La chiave per oggi è seguire il flusso. Espandi i tuoi sogni come desideri. Divertiti e sii disposto ad assumerti la piena responsabilità delle tue azioni.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è il giorno per sognare in grande, Sagittario. Pensa a ciò che vuoi di più dalla vita. Mira alle stelle. Non c’è limite a quanto lontano puoi andare. Il tuo unico limite è l’immaginazione. Non preoccuparti se il tuo piano non sembra avere un senso razionale. Preoccupati di più di ciò che vuoi e di meno di come lo otterrai.



Oroscopo del giorno 26 Luglio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Mescola la tua realtà con un pò di fantasia oggi, Toro. Rilassati un pò e riposa. Cerca di passare il tempo a meditare e a schiarirti la mente dalle preoccupazioni quotidiane. Le attività rilassanti sono il modo migliore per passare questa giornata. Fai delle passeggiate con gli amici e approfondisci la conversazione su argomenti bizzarri. Concediti tempo e spazio per sognare.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:I tuoi sogni non si realizzeranno mai se non ci credi e non agisci su di loro, Vergine. Nessun’altro lo farà per te. A meno che tu non abbia una fata madrina, devi prendere in mano la situazione. Renditi conto che puoi arrivarci in molti modi diversi. Il primo passo è sempre credere in te stesso e nel fatto che tutto è possibile. Oggi è un grande giorno per lasciare che la tua immaginazione prenda il controllo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Espandi la tua mente fino ai confini più lontani oggi, Capricorno. C’è un’incredibile opportunità che si apre. Segui la musica oggi. Prendi uno strumento, vai al negozio di dischi o ascolta una band dal vivo. Lascia che l’artista dentro di te abbia spazio per brillare. Punta ad un obiettivo e non fermarti finché non lo raggiungerai.

Oroscopo del giorno 26 Luglio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Lasciati andare in modalità creativa oggi, Gemelli. Vai alla deriva in un altro mondo. Fuggi dalla realtà ed esplora le tue fantasie attraverso sforzi artistici. Sogna tanto quanto la tua mente lo permetterà. Non c’è limite alle cose che possono essere realizzate in un giorno come questo. Potresti riuscire a salire molto più in alto di quanto pensi.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Se la gente inizia a darti fastidio oggi o ti mette in difficoltà, non preoccuparti Bilancia. Hai il diritto di vivere la tua vita come vuoi. Se questo significa che vuoi andare in giro per casa con una camicia sporca e pantaloni della tuta che non sono stati lavati da mesi, fallo. Sii la persona che vuoi essere.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi la tua mente può sembrare piuttosto torbida Acquario, ma non lasciarti ostacolare. In effetti, puoi usare questa sensazione a tuo vantaggio. Cerca di portare più magia nella tua vita. Più accetti i tuoi bizzarri sentimenti e le tue idee, più le cose andranno a posto. Non pensare che tutto nella vita debba essere completamente razionale.



Oroscopo del giorno 26 Luglio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Le cose stanno andando abbastanza bene per te, Cancro. Il tuo modo persuasivo è sufficiente per portare le persone dove vuoi. Il controllo è tutto tuo se lo vuoi. Ricorda che quando accetti lodi per il successo, devi anche essere disposto ad accettare la colpa del fallimento. Eventuali rischi che correrai oggi probabilmente andranno a tuo favore.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:L’arcobaleno è più vicino di quanto pensi, Scorpione. In effetti, i tuoi sogni sono completamente alla tua portata. Oggi ci sono forze che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. Dovresti essere di umore positivo tutto il giorno e le persone saranno molto sensibili a te. Lascia che le tue fantasie ti aprano la strada.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Questa è una giornata eccellente per te Pesci, in cui le tue emozioni saranno forti. Confida che il tuo istinto ti stia servendo bene. Non hai nulla da perdere seguendo il tuo cuore. Questo è un momento importante per riaccendere i sogni che hai lasciato bruciare. Porta più del tuo mondo fantastico nella tua vita quotidiana.