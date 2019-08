Oroscopo del giorno 30 Luglio 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 30 Luglio 2019 Martedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 30 Luglio 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le cose dovrebbero andare estremamente bene per te oggi Ariete, quindi non esitare. Cogli l’occasione per brillare il più possibile. Accendi il potere e proiettati nel mondo. Mostra il tuo sorriso radioso il più spesso possibile: è contagioso. C’è un enorme potere dietro la tua autostima, quindi affronta tutto con energia ed entusiasmo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:È una giornata fantastica per te, Leone. Il tuo approccio gioviale ad ogni situazione è proprio quello che consiglierebbe il medico. Trascorri del tempo con i bambini e goditi il loro mondo magico. Diffondi liberamente il tuo amore e il tuo affetto alle persone intorno a te. Assicurati che gli angoli della bocca delle persone siano rivolti verso l’alto anziché verso il basso. Un atteggiamento amichevole ti porterà lontano.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐TOP:È tempo di uscire dal letargo, Sagittario. Oggi è il giorno giusto per giocare e divertirsi. L’umore del giorno è allegro e gioviale, quindi sii il primo a fare una battuta o a raccontare una storia sciocca. Fai quello che puoi per far ridere gli altri. Lascia che il fuoco dentro di te bruci al massimo.



Oroscopo del giorno 30 Luglio 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐TOP: Esci dalla modalità seria per un giorno e ridi, Toro. Organizza una serata a casa tua e invita alcuni buoni amici a giocare a carte e sgranocchiare qualcosa fino a tarda notte. Questo è un giorno per divertirti, quindi lasciati andare ed esprimiti liberamente nel modo che ritieni più adatto. Comprendi quanto potere hai poi diffondilo generosamente.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Prenditi una pausa oggi e rilassati un pò, Vergine. Lascia che la tua natura romantica si diverta. Non sentirti in colpa per non essere serio come pensi di dover essere. Il vincitore della giornata è colui che può sorridere di più. Partecipa a questo concorso con l’intenzione di vincere. I premi dureranno a lungo. Le persone che incontri non saranno in grado di fare a meno di sorridere.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Gli atteggiamenti testardi delle altre persone potrebbero ostacolare i tuoi progressi oggi Capricorno, quindi prendi questo come un suggerimento che potresti aver bisogno di allentare la presa su un certo punto di vista a cui ti stai aggrappando ferocemente. C’è molto potere dietro le tue emozioni e devi esprimerlo. Salta sul palco e sali sul podio. Parla anche se non sei sempre d’accordo con il gruppo.



Oroscopo del giorno 30 Luglio 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai un’influenza incredibilmente forte sugli altri oggi Gemelli, solo perché la tua è una natura amante del divertimento, pacifica e armoniosa. Il tuo fascino ti porterà ovunque tu voglia andare, quindi usalo a tuo piacimento. Accentua il positivo e cammina sul lato soleggiato della strada. Sorridi e porta allegria alle persone che incontri.

BILANCIA ⭐⭐ TOP:Potresti scoprire che gli altri hanno un atteggiamento che non si adatta perfettamente al tuo, Bilancia. Potrebbe essere necessario svegliarli e dire: “Ehi, ci sono anche io!” Cerca di non lamentarti. Disperazione o lamentele non ti porteranno da nessuna parte. Sii amichevole e gioviale nel tuo approccio e avrai il mondo ai tuoi piedi.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐TOP:La depressione è finita ed è tempo di accelerare, Acquario. Esci da casa in piena regola oggi. Sii orgoglioso di ciò che hai da offrire al mondo. Sii coraggioso nei tuoi rapporti con gli altri. Prendi il tempo per esprimerti pienamente in modo creativo. Più grande è il sorriso che indossi, più proseguirai alla grande in ogni situazione.



Oroscopo del giorno 30 Luglio 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Metti da parte la tua aggressività oggi, Cancro. Ridi un pò! Trasforma la tua energia da intensa, dura e caustica a spensierata, divertente e amorevole. Questo ti porterà molto lontano. Potrebbero sorgere piccoli imprevisti che potrebbero interrompere la tua routine quotidiana, ma è sufficiente un sorriso caloroso per disinnescare qualsiasi frustrazione o negatività.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Rilassati nell’energia calda e amorevole di oggi, Scorpione. Adotta un atteggiamento di gratitudine e cerca di vedere la bellezza in tutto ciò che ti circonda. Questo è un giorno per apprezzare ciò che hai, specialmente le persone che ti amano. Fai i complimenti agli altri e fai sapere loro quanto significano per te. Queste parole e queste azioni avranno un effetto a catena che ti porterà molta fortuna.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le persone apprezzeranno gli abbracci lunghi oggi Pesci, quindi distribuiscili come caramelle a tutti quelli che incontri. Un gesto gentile e una parola dolce non saranno dimenticati. Lascia che il tuo spirito generoso e gentile risplenda. Apri le braccia per diffondere l’amore per il mondo che ti circonda. È il giorno perfetto per ridere, quindi fai la tua parte.