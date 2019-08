Condhotel Riccione, arriva il bosco verticale come a Milano

Le risposte degli uffici tecnici comunali arriveranno entro dicembre e gennaio, per cui già a inizio 2020 scatteranno i primi permessi a costruire. Tra cui quello, appunto, per il primo condhotel d’Italia , che unisce ricettivo a residenziale.

Per quanto riguarda la destinazione d’uso sarà per il 40% residenziale e per il 60% ad uso ricettivo.

Il giardino si inserisce in un sistema di continuità del verde che abbraccia tutto il progetto a partire dall’orizzontalità del parco della villa e che prosegue trasformandosi in un nuovo ecosistema verticale integrato all’architettura delle facciate del nuovo edificio. Esse ospiteranno una massa vegetale consistente sia di tipo arbustivo che arboreo.