Bentley EXP 100 GT

La concept car elettrica che anticipa il futuro

Elettrica e a guida autonoma: Bentley EXP 100 GT anticipa il futuro delle supercar

Per festeggiare il proprio centenario la Casa di Crewe ha riassunto in una concept car la sua visione per il futuro. E’ nata così: Bentley EXP 100 GT.

Bentley ha deciso di regalarsi una concept car che esemplifichi la sua visione per il futuro dell’automobilismo di lusso.

La EXP 100 GT è progettata sulla base di una piattaforma interamente elettrica: quest’auto reinventa il concetto di Granturismo guardando quindici anni in avanti.

Le impressionanti proporzioni degli esterni richiamano numerosi modelli storici di Crewe, mentre l’abitacolo dalle linee scolpite regala lussuose sensazioni tattili, dando vita ad un ambiente armonioso, dove la tecnologia di intelligenza artificiale integrata aiuta i passeggeri a vivere esperienze coinvolgenti e personali.

La luce viene raccolta attraverso un tetto in vetro con prismi integrati che la catturano e la convogliano nell’abitacolo utilizzando le fibre ottiche. L’illuminazione esterna crea un motivo dinamico e inconfondibile.

Il sistema intelligente Adaptable Biometric Seating può essere configurato in tre diverse modalità, a seconda che il pilota stia guidando oppure stia utilizzando la modalità autonoma. I sensori biometrici monitorano la temperatura, la posizione del passeggero e le condizioni ambientali per garantire un comfort ottimale in ogni condizione.

Bentley EXP 100 GT è accreditata di ben 700 km di autonomia massima, mentre la ricarica rapida del pacco batterie (valore 80%) potrà essere effettuata in soli 15 minuti. Il motore elettrico da 1.500 Nm di coppia massima garantisce prestazioni di massimo livello, ovvero 300 km/h di velocità massima e 0-100 in soli 2,5 secondi.

Questo modello anticipa il futuro in materia di supercar, ovvero la mobilità di lusso sostenibile, autonoma ed elettrica che diventerà realtà entro il 2035.