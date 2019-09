Tendenza Fermagli Capelli 2019: una piega… preziosa!

Gli accessori del momento per i tuoi capelli

I fermagli per i capelli sono la tendenza imperdibile di questa stagione!

Tendenza Fermagli Capelli 2019 – Decorati, colorati, brillanti. I fermagli per capelli portano una ventata di novità tra le acconciature dell’estate 2019 posandosi come farfalle su tutte le chiome.

Dai capelli lunghi ai tagli corti, le mollette impreziosiscono ogni pettinatura donando quel tocco di glam in più alle acconciature. Divertenti o più sofisticate, in base alle mollette che scegli, puoi rendere unico e personalizzato qualsiasi tuo outfit.

Le mollette hanno fatto da protagoniste anche alla sfilata Chanel Cruise 2020. Il look, curato dall’hairstylist Sam McKnight, prevedeva capelli sciolti dalla texture naturale, riga da parte e molletta loggata applicata lateralmente. Una cifra di stile che unisce l’utile al dilettevole. Se da una parte è un vezzo d’ispirazione anni ’90 e girlish, dall’altra è un metodo efficace per una acconciatura easy con poco impegno.

Ma le varianti sono tante.

Per una pettinatura più veloce potete scegliere di applicare le mollette laterali da posizionare appena dietro le orecchie oppure all’altezza delle tempie. Ne basta una da una parte se si fa la riga laterale, oppure una per lato in caso di riga in mezzo. Un’alternativa più grunge è applicarle lasciando fuori dei ciuffi davanti. Anche due solo da un lato, meglio se fini, sono una scelta trend.

Di tendenza anche quella da posizionare sulla coda, direttamente sulla ciocca di capelli fermati in una coda oppure sulla nuca come la propone Ashley Williams con scritte impressive.

Ma le più amate sono sicuramente quelle a gioiello indossate anche da Katy Perry. Delle barrette realizzate con cristalli colorati. Il numero non è un problema, se ne mettete una sotto l’altra su tutto un lato della testa, l’acconciatura diventa molto scenografica!