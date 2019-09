Oroscopo del giorno 6 Settembre 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2019 Venerdì è il segno dei Gemelli è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Le relazioni possono essere un pò difficili Ariete, quindi non forzare il piacere se non ti viene naturale. Il tuo motto oggi dovrebbe essere: “Se non hai niente di carino da dire, non dire niente”. Forse questo ti bloccherà la lingua, ma va bene. Se hai bisogno di passare la giornata da solo, così sia. Non essere social se non ne hai voglia.



LEONE ⭐⭐ TOP:Le persone potrebbero cercare di comunicare in modo sottile, ma potresti non esserne consapevole perché sei troppo preso dalle tue difficoltà, Leone. Potresti pensare di guidare con il freno a mano inserito. Sei così preoccupato di correre senza intoppi che non fai caso alle altre auto sulla strada. Fermati, lascia il freno e guida rilassato.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Potresti sentirti solo e isolato, come se non ci fosse nessuno con cui parlare, Sagittario. Le tue interazioni possono sembrare un monologo invece di una discussione. Forse ti senti come se stessi parlando per la maggior parte del tempo e nessuno stia davvero ascoltando. Non c’è niente di sbagliato in te o nella persona con cui stai parlando. È solo una fase. Passerà.

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Cerca di mettere i bisogni degli altri prima dei tuoi, Toro. C’è un importante equilibrio tra l’essere egoisti e l’essere altruisti. E’ importante considerare come le tue azioni influenzeranno gli altri!

VERGINE ⭐⭐ TOP:Potresti sentire che non stai ricevendo l’attenzione di cui hai bisogno o che meriti, Vergine. Per questo motivo, potresti essere risentito con le persone che ti circondano. Questo atteggiamento probabilmente renderà le persone meno propense a venire nella tua direzione. Chi vuole stare con qualcuno così bisognoso e infelice? Concentrati su te stesso e sulla tua guarigione prima di portare i tuoi problemi agli altri.



CAPRICORNO ⭐ TOP:Non cadere nella trappola dell’autocommiserazione, Capricorno. Potresti avere la tendenza a smanettare finché qualcuno non si accorge e chiede cosa non va. Se nessuno lo fa, potresti arrabbiarti e presto sentirai di non avere amici. Il tuo umore potrebbe peggiorare e potresti scattare quando qualcuno ti fa una domanda ragionevole. Fai attenzione!

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Sii disciplinato. Mantieni i tuoi confini per evitare di essere trascinato nelle soap opera di altre persone, Gemelli. Potrebbe essere divertente sfuggire ai tuoi problemi saltando nella vita di qualcun altro, ma presto scoprirai che il peso extra non solo è tassativo ma non risolverà i tuoi problemi. Potrebbe essere necessario dire di no agli altri, ma va bene. È fondamentale che tu consideri le tue esigenze.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Cerca di non allontanare le persone che sono lì per aiutarti, Bilancia. Scaricare i tuoi problemi sugli altri potrebbe essere la cosa giusta. Riconosci i tuoi sentimenti spiacevoli, ma non gravare sugli altri. La tua felicità è una tua responsabilità. Ti sentirai molto meglio con te stesso se ti prenderai cura del tuo disagio. Poi attira le persone che ami.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Sei in un momento emozionalmente turbolento, Acquario. Potresti sentire che qualcuno sta smorzando i tuoi sentimenti. Forse sei spaventato o timido. Forse non senti di poterti esprimere nel modo in cui vorresti. Se è così, considera il perché. Le altre persone ti fanno sentire così o ti senti a disagio con i tuoi sentimenti? Il problema potrebbe avere più a che fare con il tuo tumulto interiore che con gli altri.



Oroscopo del giorno 6 Settembre 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Non esagerare, Cancro. Potresti lasciarti trasportare così tanto nella prima parte della giornata che la sera noterai di aver oltrepassato i tuoi confini. Il rimpianto può affondare e potresti sentirti in colpa per le cose che hai detto o che hai fatto. Hai il potere di influenzare le persone a un livello profondo. Usa saggiamente questo potere.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:I tuoi poteri adattivi sono utili in quanto ti danno un’alta tolleranza per situazioni scomode, Scorpione. A volte, tuttavia, questo tratto potrebbe non servirti in modo molto efficace. Potresti finire per avere una relazione difficile o un lavoro insoddisfacente perché temi qualcosa di nuovo. La vita è breve. Se vuoi migliorare la tua situazione, assumiti la responsabilità.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Fai attenzione a lasciare che il cattivo umore rovini la giornata, Pesci. Potresti non sentirti particolarmente allegro. Questo potrebbe avere un effetto drammatico su tutti gli altri. Sii consapevole del fatto che il tuo umore potrebbe non essere un riflesso accurato della realtà.