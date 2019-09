Oroscopo del giorno 7 Settembre 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 7 Settembre 2019 Sabato è il segno del Cancro è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 7 Settembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Non illuderti, Ariete. Mentre può essere una vera tentazione vedere ciò che vuoi vedere, c’è pericolo nel farlo. Un sogno irrealizzabile può durare un pò di tempo, ma non è mai permanente! Piuttosto che giocare, affronta la realtà. Anche se fa male, probabilmente sarà molto meno doloroso farlo ora che in futuro.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:È un grande giorno per fissare alcuni obiettivi o rivedere quelli esistenti, Leone. Se non hai una lista di lavoro, è ora di crearne una. Lascia scorrere i tuoi pensieri e scrivili. Quindi dai la priorità all’elenco, aggiungi i passaggi necessari per raggiungere ciascun obiettivo e considera il periodo di tempo necessario. Organizza la tua vita e vai dove vuoi.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Se ti senti fiacco oggi Sagittario, metti un pò di musica allegra. Che si tratti del tuo brano preferito o della radio, ti sarà di grande aiuto. Balla un pò e canta mentre lavori, qualsiasi cosa farai, sarà meno pesante con un pò di ritmo. Porta un pò di divertimento alla tua giornata.

Oroscopo del giorno 7 Settembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Ti serve un cambio di marcia, Toro? Se le cose iniziano a sembrare noiose e sei apatico, è ora che tu faccia qualcosa. Tutto quello che devi fare è capire cosa cambiare. Se sei a casa per la maggior parte del tempo, cambia i mobili. Può far sembrare la casa nuova. Prendi in considerazione l’idea di appendere nuove foto o di mettere fiori freschi. Cambia il tuo programma. Questo ti ecciterà.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Renditi disponibile per un amico che ha bisogno, Vergine. Non allontanare nessuno anche se sei occupato o non hai tempo. È probabile che la persona che viene da te abbia bisogno dei consigli e del supporto che solo tu puoi offrire. L’ascolto non richiede tanta energia e potrebbe essere tutto ciò che è necessario. Sii aperto agli altri.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Prova e riprova oggi, Capricorno. Può essere terribile fallire in qualcosa. A volte vuoi solo nascondere piuttosto che affrontare la possibilità di umiliazione. Se il successo è importante per te, devi superare l’imbarazzo e la paura. La maggior parte delle persone devono provarci più di una volta, soprattutto quando si cerca di raggiungere obiettivi importanti. Non mollare. I tuoi obiettivi sono degni dello sforzo.

Oroscopo del giorno 7 Settembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Fai attenzione alla tua salute fisica oggi, Gemelli. Non spingerti troppo se ti senti stanco. Prendi seriamente in considerazione di prenderti un giorno libero da tutto per ottenere ciò di cui il tuo corpo ha bisogno. Questo può prevenire disturbi più gravi rafforzando la tua forza e il tuo sistema immunitario. Se non puoi prenderti un giorno libero, considera cosa farai quando sarai costretto a prenderti una settimana a causa di un’influenza!

BILANCIA ⭐⭐ TOP:Abbi cura di te se ti senti stanco, Bilancia. Non c’è da vergognarsi nel rallentare o prendersi un giorno libero se è necessario. Se riesci a passare una giornata a letto, fallo. Questo può essere più riparatore di quanto tu pensi. Fai attenzione quando il tuo corpo ti dice che ne ha avuto abbastanza. Concediti quello di cui hai bisogno.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Prendi in considerazione l’idea di parlare con un buon amico oggi, Acquario. Non lasciare che il tuo orgoglio ti impedisca di ottenere il supporto e l’aiuto di cui hai bisogno. Se hai fatto un errore o hai paura di aver fatto qualcosa di sbagliato, non andare in giro con il senso di colpa. Siediti con un confidente davanti a un buon di caffè e condividi ciò che sta accadendo. Ricorda che tutti finiscono in posizioni come questa ogni tanto.



Oroscopo del giorno 7 Settembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Qualcosa di straordinario può arrivare Cancro, soprattutto se la vita ti sembra noiosa in questi giorni. Nulla dice che non puoi lasciarti andare finché ciò che stai considerando non è pericoloso. Per portare un pò di eccitazione nella tua vita, pensa ai mezzi da utilizzare per raggiungerla. Forse tutto ciò che serve è provare un nuovo sport o uscire stasera.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:La musica può lenire la bestia selvaggia che c’è in te, Scorpione. Se ti senti piuttosto selvaggio, accendi un pò di musica. Balla e canta ad alta voce. Sarai sorpreso di come questo riduca lo stress e aumenti l’energia. Molti lo trovano terapeutico. Provaci! Sarai felice di averlo fatto!



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere il momento di affrontare un recente fallimento, Pesci. Nessuno è esente dalla delusione, dal non riuscire in qualcosa. Fa parte del raggiungimento di un obiettivo, non importa chi sei o cosa hai fatto in passato. Anche le persone più abili lo hanno dovuto affrontare. Datti un’altra possibilità. Le cose andranno bene.