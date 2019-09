Oroscopo del giorno 12 Settembre 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 12 Settembre 2019 Giovedì è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 12 Settembre 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: I tuoi pensieri sono molto carichi Ariete, ma scoprirai che questo può essere usato a tuo vantaggio. Hai una grande conoscenza a tua disposizione e non hai paura di creare un piccolo dramma per divertirti. Il tuo talento drammatico ti porterà lontano in una giornata come questa. Non esitare a ottenere esattamente quello che vuoi.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sii te stesso e non potrai fare nulla di male, Leone. Questo è uno di quei giorni in cui a malapena è necessario fare uno sforzo per percorrere lunghe distanze. Troverai potere a tua disposizione e fiducia in te stesso. Sentiti libero di afferrare il microfono ed esprimere le tue opinioni. Le tue parole e i tuoi pensieri sono molto importanti.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua mente sarà acuta oggi e dovresti essere certo di tutte le tue parole, Sagittario. Sii orgoglioso di chi sei e di ciò in cui credi. Usa i tuoi acuti poteri mentali per spostare le cose a tuo favore. Questa è un’occasione troppo importante per sprecarla passivamente. Assumiti il controllo della situazione. Avanti tutta!

Oroscopo del giorno 12 Settembre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La frenesia della giornata è proprio ciò di cui hai bisogno per far ripartire il tuo cervello e farlo muovere nella giusta direzione, Toro. Prendi il controllo del fuoco all’interno di te e mantienilo forte per tutto il giorno. Scoprirai che c’è un aspetto più personale nei tuoi pensieri e puoi pensare più razionalmente sulle tue emozioni. Il tuo cuore e la tua testa stanno lavorando bene insieme.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe esserci un pò di irrequietezza a causa delle potenti forze che ti spingono ad agire, Vergine. Una sensazione dinamica è nell’aria e ti chiama ad alzarti e a muoverti. Cogli l’occasione per mettere in pratica alcune delle tue nuove idee. Fai passi avanti verso il completamento dei tuoi obiettivi. Non lasciare che le tue emozioni ostacolino i tuoi processi mentali.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Gran parte della tua concentrazione è interna, ma oggi ti spingerai a trasformare parte di quell’energia verso l’esterno, Capricorno. Cogli l’occasione per fare un salto di fiducia nella giusta direzione. Non sottovalutare il tuo potere e il tuo coraggio. Fai solo attenzione a non iniziare discussioni su questioni meschine sulle quali non vale la pena perdere amici.

Oroscopo del giorno 12 Settembre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Mentre sei in una crociata per la pace e per la diplomazia Gemelli, potresti scoprire che le altre persone sembrano essere in crociata per la guerra. Fai del tuo meglio. Potresti scoprire che le parole delle altre persone sono cariche di una grande passione che sarà difficile ignorare.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Usa le tue emozioni per alimentare il tuo fuoco, Bilancia. Hai un sacco di potere mentale oggi che può aiutarti a superare qualsiasi enigma. Nuovi inizi sono in corso in molte aree della tua vita. Non c’è motivo di ritardare più di quanto tu abbia già fatto. Cogli l’occasione per essere all’altezza del tuo potenziale.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Non c’è bisogno di andare in giro di cattivo umore in un giorno come questo, Acquario. Hai una scintilla speciale negli occhi. Entra in azione con vigore e comunica i tuoi pensieri alle altre persone. Il cambiamento è importante e necessario ora. Potrebbe essere intelligente ricominciare da capo.



Oroscopo del giorno 12 Settembre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ci sono azioni da intraprendere Cancro, quindi assicurati di alzarti presto per cominciare. Potresti essere sul palco oggi in più di un modo. Le tue parole potenti non passeranno inosservate agli altri. Sei dinamico ed efficace nel perseguimento dei tuoi obiettivi. La tua acutezza mentale è in ottime condizioni e le tue parole sono cariche emotivamente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Sii un pò egoista oggi, Scorpione. Hai tutto il diritto di cercare il numero uno. La sensibilità alle emozioni e ai problemi delle altre persone è nobile, ma può lasciarti emotivamente svuotato. Pensa razionalmente alle tue emozioni e abbi il coraggio di dire no alle persone di tanto in tanto. Sei un donatore, non un santo. Questo è il giorno perfetto per restituire qualcosa a te stesso.



PESCI ⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentirti un pò agitato, Pesci. C’è qualcosa che potrebbe farti sentire turbato e nervoso. Può sembrare che nessuno ti capisca. Le persone saranno ansiose di apprendere i meccanismi interiori della tua mente. Hai molta saggezza da condividere.