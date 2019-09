Oroscopo del giorno 13 Settembre 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Molta energia potrebbe essere spesa per un progetto artistico che probabilmente non ti piacerà, Ariete. Potresti arrivare a metà strada e poi arrenderti. Questo potrebbe essere scoraggiante in quanto potresti lamentare il tempo e gli sforzi persi. Ma succede a tutti i grandi artisti. Vai avanti e ricomincia! Forse questa volta realizzerai quello che vuoi. Non accontentarti del mediocri. Scegli l’oro.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:L’energia di oggi potrebbe essere particolarmente intensa per te, Leone. I tuoi compiti potrebbero richiedere più sforzi del solito e potresti essere sfinito entro mezzogiorno. Non è il giorno giusto per provare nulla di nuovo. Lavora secondo i tuoi punti di forza alla tua velocità. Probabilmente otterrai di più. Abbi cura di te e avrai ancora energia per una serata fantastica.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi ti potrebbe essere richiesto di frugare in molte pratiche burocratiche per individuare determinate informazioni, Sagittario. Questa potrebbe essere una seccatura e potresti non trovare quello che stai cercando nonostante tutto. Prima di iniziare un’altra ricerca, fai una pausa. Esci all’aria aperta e cammina per alcuni isolati. Quando tornerai, non aver paura di chiedere aiuto.

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: I membri della famiglia potrebbero discutere di una possibile vacanza oggi Toro, ma tutti vorranno andare in un posto diverso! Potrebbero verificarsi discussioni! Una soluzione migliore potrebbe essere quella di fare un elenco di tutte le idee e pensarci. Discutete di nuovo dell’argomento tra qualche giorno.



VERGINE ⭐⭐ TOP:Le vecchie emozioni potrebbero scaturire dal tuo inconscio oggi, Vergine. I tuoi nervi potrebbero essere al limite. Potresti anche perdere la calma. Fermati e cerca di capire il motivo per cui sei arrabbiato. Considera cosa è successo nel passato e poi lascialo andare. Rimarrai stupito da quanto velocemente tornerai alla normalità. Potresti riuscire a fare un pò di lavoro in più!



CAPRICORNO ⭐ TOP:Gli animi potrebbero essere al limite nelle conversazioni tra te e alcuni dei tuoi amici più cari, Capricorno. Anche tu, che di solito sei molto rilassato e alla mano, potresti essere tentato di aggredire le persone. C’è tensione nell’aria. Controlla l’impulso di scatenarti se qualcuno ti dice qualcosa di offensivo o di inappropriato. Non vorrai che lo stress di oggi influenzi anche il domani.

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Oggi può sembrare che molte persone stiano discutendo di cose molto strane, Gemelli. Di solito riesci a vedere entrambi i punti di vista, ma oggi non è così. Distanziati dalla situazione e non cercare di mediare. Potresti turbare tutti con le tue risate!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti far visita ad un amico che si sta riprendendo da una malattia o da un infortunio, Bilancia. Questa persona può essere annoiata e ansiosa e dovresti essere pronto a sentire tutte le sue frustrazioni. Il tuo amico ha bisogno di un orecchio comprensivo, quindi ascoltalo. Un giorno potresti volere che qualcuno faccia lo stesso per te! Sostieni senza essere d’accordo con ogni lamentela. Il tuo amico ha bisogno di compagnia, non di coccole.



ACQUARIO ⭐ TOP:Lo stress e la tensione potrebbero metterti a dura prova oggi, Acquario. Anche la persona speciale della tua vita potrebbe essere di cattivo umore. Quando vi vedrete, potreste voler sedere in silenzio e non dire molto. La tua amata ha avuto una giornata difficile ed è irritata da parole e gesti. Potresti anche sentirti un pò teso. Sei single? Allora concediti i tuoi comfort preferiti.



Oroscopo del giorno 13 Settembre 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Oggi Cancro, ciò che è iniziato come un incontro felice potrebbe finire con disaccordi. Potresti essere tentato di arrabbiarti con tutti, ma non è di certo una buona idea. La soluzione migliore è allontanarsi. Il gruppo probabilmente non realizzerà comunque nulla di positivo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbe esserci un dibattito su un argomento che coinvolge questioni politiche o sociali, Scorpione. Potresti trovare l’argomento affascinante e imparare molto, ma ti sentirai meno a tuo agio quando la conversazione passerà da una discussione a una lite. A quel punto, potresti voler andartene. Sei troppo sensibile, quindi non preoccuparti di essere scortese.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti passare molto tempo a fare commissioni. Potrebbero esserci ritardi dovuti a circostanze indipendenti dalla tua volontà. Potresti provare quella vecchia frustrazione crescente. Inutile combattere il nemico invisibile. Accetta il fatto che potresti non essere in grado di realizzare tutto quello che avevi deciso di fare. Concediti una serata tranquilla.