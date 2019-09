Oroscopo del giorno 19 Settembre 2019 Giovedì

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Le cure amorevoli sono prescritte per qualcuno della tua famiglia, Ariete. Offri una cioccolata calda, ma cerca di stare lontano. A volte la quiete è la cura migliore di tutte. Puoi usarne un pò per te oggi. Perché non staresul divano con un buon libro? Anche se è metà giornata, fai finta che sia notte.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Se ricevi una manna finanziaria, spendila saggiamente Leone. La tua tendenza potrebbe essere quella di comprare regali. Ma dov’è il valore duraturo? Investito con cura, una piccola somma di denaro può trasformarsi in una cosa molto più grande, che ti darà molte più opzioni. Sii prudente.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non hai mai avuto un aspetto migliore, Sagittario. Anche il tuo partner se ne accorgerà! Questo dovrebbe farti sorridere! Al lavoro, potresti avere delle responsabilità oltre quelle solite. Abbi cura di realizzare bene questo incarico speciale. Se lo farai, è probabile che seguiranno altri progressi.

Oroscopo del giorno 19 Settembre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: C’è tensione nell’aria Toro, ma c’è poco che puoi fare al riguardo. La dura atmosfera è in netto contrasto con la frivolezza che hai provato negli ultimi giorni. Sembra che tu abbia ricevuto delle buone notizie. Forse sei stato finalmente riconosciuto per il tuo duro lavoro? Non vantarti dei tuoi successi. Sii paziente.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei energico ed entusiasta oggi Vergine, e quelli intorno a te rispondono positivamente. Sembra che tutti vogliano essere nella tua orbita. Il lavoro in ufficio procede rapidamente e senza intoppi. Visto che hai così tanta energia, perché non intraprendere un nuovo progetto? Normalmente questo ti manderebbe in tilt, ma oggi senti di poter affrontare qualsiasi cosa. Provaci!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:A volte un pò di indulgenza ha un valore ben oltre il suo prezzo, Capricorno. Un bagno di folla nel bel mezzo della giornata, un’ora di lusso trascorsa a navigare in una libreria, un vestito speciale che desideravi da molto tempo: questi sono alcuni dei modi in cui potresti ravvivare il tuo umore. Perché no? Fallo.

Oroscopo del giorno 19 Settembre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti essere in un ingorgo finanziario in questo momento, Gemelli. Lo stress della situazione ti sta facendo prendere in considerazione alcune soluzioni radicali. Sarebbe davvero utile per la tua famiglia se cominciassi un secondo lavoro? Confidati con un amico e vedi se lui o lei può aiutarti a trovare una soluzione. Forse un parente potrebbe farti un prestito.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: C’è tensione intorno a te, quindi sarai più felice di passare tutto il tempo da solo, Bilancia. Se devi interagire con le persone, mantieni la tua comunicazione chiara e concisa. C’è spazio per le incomprensioni, che potrebbero tradursi in una guerra. Non vale la pena stare con le persone oggi. L’isolamento è l’unico posto dove troverai la pace.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Ti senti come se avessi dato vita ad un angolo finanziario e professionale, Acquario. Risultati recenti ti fanno sentire eccitato e in cima al mondo! Trasudi fiducia. È una bella sensazione, no? I membri del sesso opposto sono particolarmente attratti da te in questo momento. E chi potrebbe biasimarli? Stai benissimo!



Oroscopo del giorno 19 Settembre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP: Non diffondere le buone notizie troppo in fretta, Cancro. Per quanto emozionante, nulla è ancora confermato. Tieni le informazioni sotto controllo fino a quando non hai effettuato la prenotazione dell’aereo o hai firmato un contratto di lavoro. Qualunque sia la buona notizia, è esattamente ciò che il medico ha prescritto per dare una spinta alla tua autostima.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei pronto per un cambiamento Scorpione, non c’è dubbio. Man mano che invecchi i tuoi interessi si allargano e stai pensando di perseguire seriamente alcuni di questi. Sei pronto a creare un nuovo posto per te nel mondo. Vai avanti e inizia!



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Chi sapeva che eri così talentuoso, Pesci? Una creazione fatta molto tempo fa assume improvvisamente una vita propria. Qualunque siano le circostanze, ti piacerà il riconoscimento che otterrai. Il tuo lavoro non è l’unica cosa che riceve sguardi ammirati. Anche il tuo partner ti apprezza!