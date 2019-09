Oroscopo del giorno 21 Settembre 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 21 Settembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Lavori a casa oggi, Ariete? Questo non renderà i tuoi sforzi meno intensi, soprattutto se il tuo lavoro prevede la scrittura o la conversazione al telefono. Qualunque cosa tu stia facendo sembrerà probabilmente urgente. Devi fare le cose con attenzione o potresti perdere dettagli importanti. Rallenta e non lavorare troppo velocemente. Potrebbe richiedere più tempo, ma non te ne pentirai.



LEONE ⭐⭐ TOP:Oggi potresti intuire alcuni pensieri e sentimenti strani e inquietanti di un fratello, una sorella o un amico, Leone. È improbabile che questa persona voglia parlarne, anche se le esprimi la tua preoccupazione. A volte le persone devono risolvere queste cose da sole. Basta chiarire che sei disponibile per parlarne. Questo è tutto ciò che puoi fare ora.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Stasera potresti fare un sogno molto strano e alquanto inquietante su un amico, Sagittario. Potresti svegliarti con uno stato d’animo instabile. Annotalo se puoi. Questo potrebbe esorcizzare alcune delle emozioni coinvolte e far luce su ciò che ti ha fatto avere il sogno. Non ti preoccupare! È probabile che sia simbolico e non profetico.

Oroscopo del giorno 21 Settembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Toro potrebbe arrivare una strana lettera o una telefonata e le informazioni che riceverai potrebbero sembrare piuttosto confuse. Potrebbe essere una buona notizia o una cattiva, o forse nessuna delle due, ma non prenderla per buona. Da qualche parte qualcuno ha frainteso alcune informazioni importanti. Se ciò che senti è importante per te, controlla i fatti prima di accettarli come verità.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Alcune informazioni sconcertanti che ricevi oggi da un gruppo a cui sei affiliato potrebbero farti chiedere se avrai un futuro con questo gruppo, Vergine. Questo potrebbe essere deludente per te, ma non è il giorno giusto per prendere decisioni. Aspetta qualche giorno e poi considera oggettivamente ciò che hai ascoltato oggi e valuta il suo impatto. Sarai in uno stato d’animo molto migliore.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Una mancanza di comunicazione tra te e qualcuno di vicino potrebbe portare a fraintendimenti, Capricorno. Questo potrebbe non sembrare così importante, ma a volte una mancanza di chiarezza può portare a cattivi sentimenti in futuro. Rendi chiare le tue intenzioni a tutti. Se qualcuno fraintende qualsiasi cosa tu dica, spiegalo più precisamente. Non permettere che alcune parole trascurate tornino a perseguitarti.



Oroscopo del giorno 21 Settembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un giorno in cui è necessario utilizzare la logica. Potresti ricevere una lettera o una telefonata inquietante e inaspettata, magari che riguarda il denaro. La persona che comunica con te sta probabilmente operando in modo errato, quindi non farti prendere dal panico se si tratterà di cattive notizie. Parla con le persone in grado di conoscere i fatti prima di andare avanti. È probabile che tu sia stato confuso.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Di solito la tua mente è acuta Bilancia, ma oggi probabilmente ti sembrerà di non poter pensare in modo lucido. I tuoi pensieri potrebbero essere vaghi e sconnessi. Se c’è qualcosa che devi fare immediatamente, fai un grande sforzo per concentrarti sull’attività da svolgere oppure chiedi aiuto. Altrimenti, lascia le principali faccende o decisioni per un altro giorno. Domani sarai di nuovo te stesso.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti essere così attento al tuo lavoro da non sentire ciò che qualcuno ti dice, Acquario. Non importa quanto sia importante il tuo compito, prenditi il tempo per ascoltare e prestare attenzione a quello che dicono gli altri, per quanto banale possa sembrarti ora. Risparmiare qualche minuto del tuo tempo ora potrebbe evitare una crisi seria in un’amicizia.



Oroscopo del giorno 21 Settembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo livello di concentrazione tende generalmente ad essere forte Cancro, ma oggi potresti essere un pò in svantaggio. I tuoi pensieri sembrano vaghi e sconnessi e non sarai in grado di esprimerti in modo chiaro e preciso. Assicurati che le persone intorno a te lo sappiano. Allo stesso tempo, fai uno sforzo extra per farti capire o potresti creare confusione.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:In genere tendi ad essere intuitivo Scorpione, ma oggi la tua sensibilità potrebbe avvicinarsi al livello di un oracolo.. o così sembra! Potresti avere un pò di fortuna assorbendo i pensieri e i sentimenti degli altri, ma le tue premonizioni, sebbene abbondanti, sono fuori strada. Annotale e controllale in un secondo momento.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Se attualmente sei coinvolto Pesci, potresti scoprire che uno di voi si sente molto appassionato mentre l’altro no. Trovate un compromesso! Se sei single invece, qualcuno per cui non senti nulla potrebbe esprimere un interesse per te, molto più che amichevole. Questa è una situazione difficile, ma devi evitare le attenzioni di questa persona senza ferire alcun sentimento.