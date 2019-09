Ferrari 812 GTS: torna il potente V12 in Casa Maranello

La 812 GTS accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 8,3 secondi . La velocità massima è rimasta invariata a 340 km/h .

Pezzo pregiato della 812 GTS però, rimane il motore V12 da dodici cilindri che diventa il più potente in commercio rispetto a tutte le auto dello stesso segmento. E per fregiarsi di tale “status” mette sul piatto ben 800 cv a 8500 giri/min . Con 718 Nm di coppia si ottiene un’accelerazione di altissimo livello, identica a quella offerta dalla 812 Superfast.

La nuova 812 GTS infatti, vanta un tetto rigido che si ripiega in soli 14 secondi se il veicolo è fermo o viaggia al massimo a 45 km/h. Per fruire sempre dell’auto con tetto aperto, c’è ora un lunotto elettrico che funge anche da “wind-stop”.