Oroscopo del giorno 28 Settembre 2019 Sabato è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 28 Settembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Fai del tuo meglio per diffondere il tuo sole Ariete, ma non essere sorpreso se qualcuno sfiderà il tuo modo di pensare. Ci sono forze ostinate là fuori che lavorano per guidarti nella direzione in cui vorrebbero che tu andassi. Assicurati di essere colui che mantiene il controllo. Mantieni le tue prospettive positive!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Non lasciarti alle spalle nessuno oggi, Leone. Nella tua infinita ricerca di qualcosa di più grande e migliore, potresti aver perso il contatto con le cose meravigliose che hai già di fronte a te.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Potresti sentirti sulle spine quando si tratta di questioni riguardanti l’amore e il romanticismo, Sagittario. Non essere sorpreso se c’è conflitto in questa parte della tua vita. Se sei coinvolto in una relazione, considera questo dosso sulla strada una sfida che ti renderà più forte e ti legherà di più al tuo partner.

Oroscopo del giorno 28 Settembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:L’amore e il romanticismo dovrebbero andare bene per te adesso, Toro. Qualcosa ha scatenato il detective che è in te e sei ansioso di sondare, indagare e cercare la verità in ogni situazione. Il tuo approccio fondato, stabile e pratico sarà la tua più grande risorsa. Assicurati che qualcun altro sia il martire oggi. Sei tu quello che deve prendere il controllo.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:L’amore e il romanticismo sono aspetti chiave della giornata, Vergine. Dovresti scoprire che le cose relative a questi aspetti della tua vita stanno andando bene. La tua mente è molto più penetrante del solito e la tua ricerca di conoscenze più profonde può essere spenta con meno sforzo di quanto potrebbe essere normalmente richiesto. Il tuo spirito creativo è ansioso di trovare uno sbocco per l’avventura.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potrebbero esserci degli scontri verbali mentre affronti le sfide che questo nuovo giorno comporta, Capricorno. L’amore è dalla tua parte. Scoprirai che finché rimarrai fedele alla tua forza interiore, ti imbatterai in colori brillanti, indipendentemente dagli eventi che accadono. Impegnati in attività e situazioni che promuovono i tuoi punti di forza anziché i tuoi punti deboli.



Oroscopo del giorno 28 Settembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: L’indecisione che senti riguardo a certi problemi potrebbe essere amplificata oggi, Gemelli. Lavora con questa energia riconoscendo il valore in tutte le situazioni, mettendo da parte la tua mente razionale e lasciando che il tuo cuore sia il giudice finale. Qualcosa di bello e confortante finirà probabilmente per attirare la tua attenzione.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere necessario fare un passo indietro oggi e rivolgere la tua attenzione verso l’interno anziché verso l’esterno. Quando si tratta di amore e romanticismo, non affrettare le cose. La pazienza è necessaria ora più che mai! Le persone sono molto più emotive del solito. Non essere sorpreso se tu o qualcuno che conosci diventa territoriale quando uno sconosciuto calpesta il suo terreno privato.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Puoi provare a spiegare qualcosa con il tuo cervello oggi, ma la vera comprensione della situazione arriva solo attraverso il tuo cuore, Acquario. Senti la risposta dal profondo invece di provare a decifrarla. Immergiti nell’umore dell’ambiente invece di cercare di scomporlo in piccole parti che puoi analizzare e classificare. Considera l’intero anziché i pezzi.



Oroscopo del giorno 28 Settembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il tuo pensiero dovrebbe essere chiaro oggi Cancro, e il tuo forte focus è abile nel rivelare la verità di ogni situazione. La tua mente può essere intrecciata abbastanza delicatamente con il tuo cuore, ma la buona notizia è che stanno lavorando armoniosamente insieme. Sei in grado di indietreggiare e vedere il lato razionale e logico dei tuoi sentimenti, nonché il lato emotivo e tenero dei tuoi pensieri.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La tua mente è come un setaccio che filtra anche i dettagli più piccoli, Scorpione. Nulla sfugge alla tua attenzione oggi. Sei in cima alla situazione, sia che la gente se ne renda conto o meno. Sentiti libero di prenderti il tuo tempo e sii paziente. I fatti possono rivelarsi lentamente, quindi non prendere una decisione importante su qualcosa fino a quando non hai tutti i dati.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: La tua mente è particolarmente appassionata oggi, Pesci. Scoprirai che si combina bene con il tuo cuore. Qualcuno potrebbe essere entrato di recente nella tua vita e ora è il momento di interagire con questa persona a un livello più profondo. È saggio fare le cose un passo alla volta. Non lasciare che la tua immaginazione ti porti via. Potrebbe essere difficile trovare il confine tra immaginazione e realtà.