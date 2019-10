BMW R 1250 R: piacere di guida autentico

BMW R 1250 R

Creata per non passare inosservata

Un piacere di guida autentico, per goderti ogni giro a modo tuo

Un risultato che supera le più rosee aspettative. BMW R 1250 R è una moto dalla messa a punto ancora più precisa e raffinata delle ottime enduro della casa bavarese.

Partiamo innanzitutto dal motore boxer di ultima generazione che vanta una cilindrata di 1.254 cc ed eroga una potenza di 136 Cv a 7.750 giri al minuto, con una coppia massima di 143 Nm sviluppata a quota 6.250.

Con un aumento di cilindrata del 7%, sprigiona così una coppia superiore del 14% e il 9% di potenza in più rispetto al motore precedente. Questo boxer, quello per moto più potente mai prodotto in serie da BMW, è dotato di un sistema di raffreddamento aria/liquido, equipaggiato con un sistema per la fasatura e l’alzata variabile delle valvole sul lato aspirazione.

Altre modifiche tecniche riguardano l’azionamento degli alberi a camme, ora affidato a una catena dentata (in passato era a rulli), l’ottimizzazione dell’alimentazione dell’olio, iniettori a doppio getto e un nuovo impianto di scarico.

La fasatura variabile dell’albero a camme BMW ShiftCam è la tecnologia innovativa che assicura una performance ottimale qualunque sia il regime del motore: nei tragitti rilassati e nella guida sportiva.

Equipaggiata di serie con 2 modalità di guida: Rain e Road, per adattarsi alle richieste individuali dei piloti. Ha il controllo automatico della stabilità ASC (Automatic Stability Control) per un’elevata sicurezza di guida. Previsto nella dotazione di serie anche l’assistente alla partenza Hill Start Control, che promette una partenza confortevole in salita o discesa.

Design – Lo stile intramontabile si ritrova perfettamente nel colore base: il Blackstorm metallizzato enfatizza il look autentico della moto. Lo stile Exclusive invece, emana vera eleganza, mentre con Option 719 Stardust metallizzato chi vuole distinguersi avrà uno stile unico assicurato.

Prezzo base: 15.100 euro

Scoprila da:

Nivola Style

Via Nuova Circonvallazione, 27

47900 Rimini (RN)

info@nivolastyle.it

Tel: 0541-791661