Cicloturismo 2020: San Leo città della Bici

2020: San Leo Città della bici

Il viaggio ecologico del Cicloturismo

San Leo Città della Bici – Sempre più persone scelgono la vacanza attiva, che abbina la pratica sportiva alla vacanza, dove sia possibile sentire il forte richiamo della natura, un’esperienza che racchiuda in sè avventura, sport, salute e divertimento.

Le motivazioni sono da attribuire al crescente desiderio di godere del tempo libero e delle vacanze come risorsa preziosa da dedicare alla riscoperta dei luoghi più genuini; alla vacanza legata alla natura, all’ambiente e all’enogastronomia.

Il cicloturismo è un viaggio esperienziale, complementare a quello tradizionale, che consente a sempre più persone (anche senza una adeguata preparazione fisica, grazie all’avvento delle e-bike) di conoscere il territorio in modo ecologico offrendo emozioni che altri mezzi di trasporto non consentono di vivere.

L’offerta del cicloturismo nel nostro territorio è prevalentemente del settore alberghiero che si è organizzato nel fornire servizi specifici per il cicloturisti attrezzandosi con depositi e officine attrezzate mettendo a disposizione dei clienti city bike e mountain bike, assistenza tecnica di esperti, e in alcuni casi facendosi promotori di eventi e gare ciclistiche.

San Leo intende quindi rispondere alla sempre più crescente richiesta del mercato turistico di riferimento e rendere attrattivo il proprio territorio con servizi dedicati e volti a soddisfare le esigenze del cicloturista.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale sta già lavorando con il supporto di esperti del settore, allo sviluppo di una rete di percorsi, necessità primaria che comporterà oltre alla registrazione di tracciati su GPS, l’installazione di idonea segnaletica, suddivisione dei tracciati per grado di difficoltà e l’attivazione di un Info Point dedicato.

Si prevede la creazione di servizi conforto per gli utilizzatori dei tracciati, come ad esempio una “Velo Stazione” che possa offrire assistenza (attrezzi, pezzi di ricambio, ecc.), servizi di parcheggio per chi decide di visitare in bici più località, e altresì sviluppare una “rete” tra noleggiatori dei diversi territori.

Sempre più gare ciclistiche, negli ultimi anni, hanno inserito San Leo nei propri percorsi, trovando una Città ospitale ed accogliente e così sarà in futuro.

Il Comune di San Leo si farà inoltre promotore anche di nuovi eventi (l’Amministrazione sta già lavorando per portare a San Leo gare nazionali ed internazionali) che saranno un ottimo veicolo per far conoscere tutte le potenzialità del territorio e attirare tanti appassionati.

Si ringrazia Bike Tour Rimini (www.biketourrimini.it) e Giampaolo Ballardini, tracciatore di percorsi per cicloturismo rurale, per la collaborazione e le immagini.

Per informazioni:

Ufficio Turistico IAT

Tel. +39 0541 926967

info@sanleo2000.it

www.san-leo.it