Malesia: modernità, tradizione e meraviglie naturali

Malesia

Là dove è sempre estate

Cultura, modernità, tradizione e meraviglie naturali

Un paese in cui è “sempre estate”. Così si potrebbe definire la Malesia, il paradiso amato dai viaggiatori italiani, che la scelgono ogni anno come destinazione di lusso per le loro vacanze.

13 stati e 3 territori federali separati dal Mar Cinese Meridionale, di cui 11 stati e 2 territori federali (Kuala Lumpur e Putrajaya) nella Malesia peninsulare, mentre gli altri 2 stati e il terzo territorio federale (Labuan) nella Malesia Orientale.

Una convivenza di etnie e religioni, sempre in pace ed armonia. Il più grande paradiso gastronomico, ma anche la sede di molte feste e tradizioni.

La Malesia è una terra dai contrasti estremi: grattacieli torreggianti guardano dall’alto abitazioni di legno costruite su palafitte e alberghi a cinque stelle sorgono a qualche metro di distanza dalle antiche barriere coralline.

Un viaggio in Malesia è un’esperienza unica: isole, spiagge tropicali, cultura e storia. Un paradiso dove a imporsi è solamente la forza della natura, il sorriso delle persone, i profumi che si sentono nell’aria, la città e la giungla.

Una volta arrivati a Kuala Lumpur, la capitale, potrete raggiungere Redang, il paradiso tropicale a un’ora di barca dalla costa orientale. Potrete proseguire poi via terra per il Taman Negara, soggiornando all’interno del parco che si estende per circa 4300 km: una giungla rigogliosa con una grande varietà di specie animali.

Il vostro viaggio potrà terminare a Langkawi dove avrete la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna di sabbia bianca, acqua cristallina e tramonti mozzafiato.

Un’escursione in barca sul fiume Kinabatangan, vi darà la possibilità di vedere oranghi, scimmie nasiche, macachi coda lunga, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri e…con un pizzico di buona sorte… potrete fotografare anche coccodrilli ed elefanti!